Echo Pop ed Echo Show 5 arrivano in Italia: quanto costano

Arrivano anche sul mercato italiano i nuovissimi Amazon Echo Pop e Echo Show 5 (3ª gen), già in vendita su Amazon. Gli smart speaker prodotti dal colosso dell’e-commerce vanno ben oltre le semplici funzionalità intelligenti e diventano accessori di tendenza, grazie a un look ricercato che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto abitativo.

Complice anche un prezzo decisamente interessante, ci troviamo davanti a dispositivi scelti da milioni di utenti in tutto il mondo che, grazie alle funzionalità intelligenti di Alexa, possono rendere smart qualsiasi abitazione e semplificare la vita delle persone che li utilizzano.

Amazon Echo Pop: caratteristiche tecniche

Echo Pop (in foto) è un modello inedito del 2023, con Amazon che sceglie un design semisferico pensato per contenere l’altoparlante da 1,95 pollici ed essere posizionato praticamente ovunque. A impreziosire ulteriormente il look del dispositivo, troviamo anche un indicatore luminoso che ne evidenzia le linee sinuose e avvisa l’utente quando l’assistente virtuale è in ascolto.

Per il resto, parliamo di un device estremamente compatto, perfetto per le piccole stanze o per gli appartamenti dalle dimensioni ridotte che non vogliono rinunciare alle funzionalità smart che può offrire. Grazie ad Alexa, infatti, l’Echo Pop di Amazon è in grado di gestire molte skill utili per la riproduzione di contenuti multimediali, inclusi podcast e playlist musicali, per gestire gli elettrodomestici intelligenti e, se richiesto, dare suggerimenti all’utente.

Echo Show 5 (3ª gen): caratteristiche tecniche

Amazon Echo Show 5 (3ª gen) è l’evoluzione diretta del precedente smart display del colosso dell’e-commerce, che arriva sul mercato con un nuovo design e nuove funzionalità.

Un dispositivo potente, grazie al processore MediaTek MT 8169 B, per chi ha bisogno di un assistente vocale veloce, performante e pronto per essere utilizzato in qualsiasi circostanza.

Tra le novità più apprezzate anche un comparto audio ridisegnato completamente, che garantisce una resa sonora di alto livello, perfetta per la riproduzione di contenuti in streaming.

Tra le conferme del modello precedente, troviamo il luminoso display touch da 5,5 pollici con risoluzione 960×480 pixel e la fotocamera anteriore da 2 MP da utilizzare le videochiamate.

Anche in questo caso le funzionalità intelligenti non mancano e l’Echo Show può essere utilizzato per lo streaming audio e video, per le videochiamate, per monitorare la da remoto la propria abitazione e per la gestione dei dispositivi per la smart home.

Echo Pop e Echo Show: l’offerta su Amazon

Amazon Echo Pop è disponibile nei colori: Lavanda, Verde Petrolio, Antracite e Bianco Ghiaccio al prezzo di lancio di 54,99 euro. Le custodie protettive sono vendute separatamente a 22.99 euro,tra i colori disponibili troviamo: Blu, Rosso, Arancione, Grigio, Lilla, Viola e Fluorescente. Infine, viste le dimensioni ridottissime, è possibile anche fissare lo smart speaker alla parete grazie all’apposito supporto acquistabile separatamente al prezzo di 22,99 euro.

Amazon Echo Show 5 (3ª gen), invece, è disponibile nei colori Antracite, Bianco e Azzurro al prezzo suggerito di 109,99 euro. Disponibile anche il supporto regolabile sviluppato per posizionare il dispositivo e dotarlo di una porta di ricarica USB-C. In questo caso il prezzo è di 32,99 euro.

