Echo Show 5, offerta imperdibile: oggi costa la metà

Anche ad agosto non mancano le offerte sui prodotti Amazon. E come spesso accade si tratta di super offerte che permettono di risparmiare cifre sostanziose su uno dei tanti dispositivi prodotti da Amazon e che troviamo sul sito di e-commerce. Oggi è la volta dell’Echo Show 5, uno degli smart speaker più richiesti e che si caratterizza per la presenza di uno schermo da 5 pollici che permette di utilizzarlo in tantissimi modi differenti.

L’Echo Show 5 è una delle migliori offerte che troviamo oggi sul sito di e-commerce: grazie allo sconto del 53% lo si paga meno della metà e si approfitta del minimo storico. Una promozione da non farsi sfuggire per tutti coloro che vogliono trasformare la propria abitazione in una smart home e vogliono cominciare a utilizzare al meglio i dispositivi intelligenti. Lo smart speaker di Amazon, infatti, permette è in grado di gestire centinaia di device smart come ad esempio telecamere di sicurezza, robot aspirapolvere, condizionatori, luci e tanto altro. L’offerta potrebbe durare pochissimi giorni, quindi vi consigliamo di approfittarne subito.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Echo Show 5: a cosa serve e come funziona

Gli smart speaker sono oramai sempre più presenti nelle case degli italiani e dispositivi come l’Echo Show 5 hanno sicuramente aiutato nella diffusione dei dispositivi intelligenti. E proprio l’Echo Show 5 potrebbe essere la soluzione migliore per la vostra abitazione, soprattutto a questo prezzo.

Ma a cosa serve realmente? E quali sono le funzionalità offerte? L’Echo Show 5, come tutti gli smart speaker, ha la funzione di hub nella smart home. Permette di gestire da remoto tutti i vari device smart utilizzando la propria voce o le varie app. Grazie ad Alexa basta pronunciare dei semplici comandi per accendere il condizionatore o avviare il robot aspirapolvere. La configurazione è molto semplice e bastano meno di cinque minuti: bisogna scaricare l’app Alexa sullo smartphone, collegare lo smart speaker alla corrente e poi seguire la procedura guidata che vi apparirà sullo schermo. Logicamente ci deve essere anche una connessione Wi-Fi attiva.

L’Echo Show 5, però, è uno smart speaker speciale che si differenzia da tutti gli altri. Infatti, ha anche uno schermo touch da 5 pollici con il quale poter fare tantissime cose. Ad esempio videochiamate utilizzando la telecamera integrata, oppure vedere le proprie serie TV preferite installando le varie app di streaming come Amazon Prime Video o Netflix. Allo stesso modo si possono ascoltare le proprie playlist installando le app di musica in streaming (Amazon Music, Spotify).

Lo smart speaker può fungere anche da videocamera di sicurezza: se non siamo in casa tramite l’app possiamo vedere cosa succede in casa. Inoltre si trasforma anche in una cornice digitale caricando le foto su Amazon Photos. Insomma, tantissimi utilizzi diversi per un singolo dispositivo: questo rende unico l’Echo Show 5 (e non può mancare a casa vostra!).

Echo Show 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per lo smart speaker Echo Show 5 di seconda generazione: oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 39,99€, con uno sconto di ben il 53%. Lo si paga meno della metà e si approfitta di un super sconto. Essendo un dispositivo Amazon è già disponibile sul sito di e-commerce e la spedizione avviene in pochissimo tempo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime (dipende in quale città si abita). Per costruire la vostra smart home difficilmente potrete trovare di meglio.

Il prezzo presente nel box non è aggiornato: per vedere quello corretto bisogna cliccarci sopra e aprire la pagina prodotto su Amazon.

Echo Show 5