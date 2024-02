Ecovacs Deebot X2 Combo arriva in Italia: data, prezzo e dove comprarlo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Ecovacs

Ad meno di due mesi dalla presentazione al CES 2024, Ecovacs Deebot X2 Combo arriva finalmente anche in Italia. Il nuovo robot aspirapolvere lavapavimenti di Ecovacs rappresenta una vera e propria novità nel settore perché, oltre al classico robot autonomo, comprende anche un aspirapolvere portatile con diversi accessori da usare manualmente e da svuotare e ricaricare nella stessa stazione di ricarica del robot.

Con questo sistema, dunque, Ecovacs porta in commercio una soluzione per l’igiene domestica completa, che amplifica notevolmente le potenzialità di uno strumento già considerato come uno dei migliori sistemi per la pulizia sul mercato.

Ecovacs Deebot X2 Combo: scheda tecnica

Ecovacs Deebot X2 Combo è composto dall’Ecovacs Deebot X2 Omni (robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica) più un nuovo aspirapolvere wireless.

Parlando del robottino, il primo dettaglio che non passa inosservato è la forma del dispositivo che diventa squadrato, riuscendo così a raggiungere facilmente anche gli angoli.

Sotto all’unità trovano posto una spazzola rotante laterale che spinge lo sporco verso un grande rullo che raccoglie la polvere in giro per casa e la spinge fino alla bocca di aspirazione centrale. Aspirazione che ha una potenza di 8.000 Pascal.

Sempre sotto al robot ci sono anche due moci rotanti per lavare i pavimenti e che si possono sollevare fino a 1,5 cm, evitando così di bagnare i tappeti e altre superfici delicate.

All’interno ci sono due vaschette: una che contiene acqua pulita (180 ml) e l’altra che contiene lo sporco raccolto (420 ml). La batteria è da 6.400 mAh, sufficiente per la pulizia completa di una casa di 200 metri quadri.

Per muoversi dentro l’abitazione il robot utilizza un sistema di mappatura degli ambienti tramite TrueMapping 3.0, Slam e AIVI 3D 2.0, che creano una mappa 3D molto dettagliata. Oltre alla superficie in cui muoversi, l’unità è anche in grado di riconoscere gli ostacoli, evitandoli senza problemi.

Inoltre, tramite l’app Ecovacs Home è possibile gestire il robot e, utilizzando la telecamera frontale, si può anche monitorare la casa in tempo reale da smartphone. In alternativa si possono utilizzare i comandi vocali dell’assistente YIKO 2.0.

La stazione di ricarica, invece, contiene una vaschetta di plastica da 4 litri che l’utente può riempire con acqua pulita, una seconda vaschetta da 3,5 litri che contiene l’acqua sporca derivante dal lavaggio dei mocio e l’ultimo contenitore da 3 litri per la raccolta della polvere.

Su questo prodotto per il lavaggio dei mocio si utilizza acqua calda a 55°, una procedura che avviene dentro la stazione di svuotamento, dove i pannetti vengono anche asciugati con aria calda.

Ma la vera novità è la presenza di un aspirapolvere senza fili, anch’essa con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, posizionato al fianco della stazione di ricarica.

Oltre a questo, sono presenti anche diversi accessori utili per pulire a fondo qualsiasi superficie senza alcuna difficoltà

Per ricaricare il dispositivo può essere posizionato nell’apposita base di ricarica dove avviene anche lo svuotamento del serbatoio con lo sporco che finisce nello stesso contenitore utilizzato dal robot. In questo caso la batteria è da 4.000 mAh.

Ecovacs Deebot X2 Combo: prezzo e disponibilità

Il nuovissimo Ecovacs Deebot X2 Combo sarà disponibile ufficialmente a partire dal prossimo 11 aprile e potrà essere acquistato sul sito ufficiale di Ecovacs, su Amazon e presso i rivenditori sul territorio. Il prezzo suggerito al pubblico è di 1.599 euro.