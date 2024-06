Ecovacs presenta 8 nuovi robot aspirapolvere lavapavimenti

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Piovono robot aspirapolvere nella gamma Deebot di Ecovacs: ben 8 modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze, basta saper scegliere

Il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è sempre più affollato di modelli e produttori, con proposte che spaziano da poche centinaia di euro a ben più di mille euro. Ad aumentare ancor di più l’offerta disponibile ci ha appena pensato Ecovacs, presentando ben 8 modelli in un colpo solo, con prezzi compresi tra i 299 e i 1.299 euro.

In buona sostanza Ecovacs ha inserito nei modelli di punta le ultime generazioni delle sue tecnologie e ha portato ai modelli di fascia inferiore la generazione precedente. Un po’ come succede ormai per gli smartphone, quindi, la fascia media di quest’anno somiglia molto alla fascia alta dell’anno scorso.

La scelta tra un modello e l’altro diventa più difficile, ma chi ha la pazienza di studiare i singoli dispositivi può trovare realmente ciò di cui ha bisogno.

Nuovi robot Ecovacs: modelli e prezzi

Gli otto nuovi modelli di robot lava e aspira di Ecovacs sono distribuiti in tre famiglie: la Deebot T30S, la Deebot X5 e la Deebot N20. Sono tutti pre ordinabili sul sito del produttore, ma saranno effettivamente disponibili a partire dal 25 giugno. I modelli, e i prezzi, sono i seguenti:

Ecovacs Deebot T30S – 999 euro

Ecovacs Deebot T30S Pro – 1.099 euro

Ecovacs Deebot T30S Combo – 1.199 euro

Ecovacs Deebot T30S Combo Complete – 1.299 euro

Ecovacs Deebot X5 Omni – 1.099 euro

Ecovacs Deebot N20 – 299 euro

Ecovacs Deebot N20 Plus – 399 euro

Ecovacs Deebot N20 Pro Plus – 499 euro

Famiglia Ecovacs Deebot T30S: caratteristiche tecniche

La famiglia Ecovacs Deebot T30S è costituita da quattro modelli, con prezzi tra 999 e 1.299 euro. Semplificando al massimo potremmo dire che la famiglia T30S di quest’anno somiglia molto alla famiglia X2 dell’anno scorso, specialmente per i modelli combo che hanno all’interno della stazione di svuotamento anche un alloggiamento per l’aspirapolvere aggiuntivo.

A differenza del modello X2, però, in questo caso il robot è circolare e non a forma di D. La potenza di aspirazione è veramente alta, 11.000 Pa, e la spazzola ZeroTangle Brush impedisce a peli e capelli di creare grovigli nella bocca d’aspirazione.

Il lavaggio dei pavimenti è ottimizzato grazie alla tecnologia OZMO Turbo 2.0 (che gestisce la pressione dei pannetti rotanti sul pavimento), la tecnologia di TruEdge (che migliora la pulizia dei bordi).

I due modelli Combo e Combo Complete hanno anche l’aspiratore portatile, che con le spazzole incluse e la prolunga può diventare un vero e proprio aspirapolvere per pavimenti utilizzabile tutti i giorni, dotato di un sistema di filtraggio a quattro stadi e di svuotamento automatico nella stazione.

Stazione che svuota anche il robot e lava i panni con acqua a 70 gradi, per poi asciugarli con aria calda.

Famiglia Ecovacs Deebot X5: caratteristiche tecniche

La famiglia Ecovacs Deebot X5, al momento, è formata da un solo modello: Ecovacs Deebot X5 Omni. Come i precedenti modelli della serie X, anche questo è a forma di D ma, adesso, la potenza di aspirazione arriva addirittura a 12.800 Pa.

Anche su questo modello ci sono le tecnologie ZeroTangle Brush, TruEdge ed OZMO Turbo 2.0. In più, però, debutta la tecnologia AINA 2.0 che permette al robot di evitare meglio gli ostacoli grazie ad un sistema di deep learning e di reinforcement learning. In pratica, adesso, se il robot sbaglia può imparare dai suoi errori.

La stazione di Ecovacs Deebot X5 lava i panni a 70 gradi e li asciuga con acqua calda.

Famiglia Ecovacs Deebot N20: caratteristiche tecniche

La famiglia Ecovacs Deebot N20 (in foto) è l’aggiornamento della N10 dell’anno scorso ed è composta dai modelli più economici di Ecovacs, con prezzi compresi tra 299 e 499 euro.

La novità più interessante è la stazione di svuotamento di N20 Plus e Pro Plus (il modello Deebot N20 è senza stazione di svuotamento), dotata di uno scompartimento “PureCyclone” che sostituisce il classico sacchetto usa e getta.

Non manca la spazzola anti aggrovigliamento, mentre il lavaggio dei pavimenti è meno preciso rispetto a quello dei modelli più costosi perché si basa su tecnologia OZMO sul modello più economico e su OZMO Pro 2.0 su N20 Pro Plus (e non OZMO Turbo, che è superiore).

Anche la potenza di aspirazione è inferiore, pari a 8.000 Pascal che, lo ricordiamo, fino all’anno scorso erano un valore da top di gamma.