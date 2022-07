Electrolux Well P7, il condizionatore portatile smart è imperdibile: prezzo stracciato

Non tutti i condizionatori portatili sono uguali. Quando si sta per scegliere quale climatizzatore acquistare, infatti, è necessario fare attenzione alle caratteristiche tecniche e assicurarsi che si adatti alla perfezione alle nostre necessità. In particolare, si deve fare attenzione a potenza e design, così da esser sicuri di ottenere il massimo (in termini di raffrescamento) con i minor consumi possibili.

L’Electrolux Well P7, disponibile oggi su Amazon con uno sconto imperdibile che permette di risparmiare diverse centinaia di euro, è la scelta ideale per assicurarsi il miglior comfort climatico in casa. Utile tanto in estate quanto in inverno, questo condizionatore portatile è caratterizzato da uno speciale design brevettato che permette di generare flussi d’aria indiretta in casa e distribuire l’aria in maniera ideale. E grazie al kit finestra premium, non ci sarà da preoccuparsi nemmeno di eventuali dispersioni di calore.

Electrolux Well P7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto dell’efficienza del condizionatore portatile Electrolux WP71-265WT sta nella sua forma circolare, con bocchetta d’emissione posizionata nella parte alta del dispositivo. Il sistema AirSorround (questo il nome dato dal produttore scandinavo al particolare design del suo climatizzatore portatile) permette così di emettere l’aria verso l’alto e non in maniera "parallela" al pavimento, generando un flusso d’aria che aiuta a distribuire l’aria in maniera uniforme all’interno degli ambienti di casa e migliorare così il comfort climatico (sia d’estate, sia d’inverno).

Dotato di una potenza di 10.000 BTU, il condizionatore portatile in offerta su Amazon è in grado di raffrescare (o di riscaldare) stanze e ambienti di grandi dimensioni. Basteranno una decina di minuti per far scendere di alcuni gradi la temperatura in stanze con superficie superiore di 30 metri quadrati. Il Self Evaporative System permette invece di migliorare efficienza energetica e prestazioni dell’Electrolux Well P7: l’acqua di condensa viene utilizzata per raffreddare l’evaporatore, consentendo di diminuire i consumi energetici dell’elettrodomestico.

Il condizionatore portatile in offerta su Amazon arriva completo di kit finestra premium, che consentirà di sigillare la finestra ed evitare inutili dispersioni di calore. Il kit, dal valore commerciale di oltre 100 euro, si può facilmente adattare alla grandezza della finestra (fino a un’altezza massima di 147 centimetri) e con diversi sistemi di apertura e chiusura. Sarete così certi di poter accendere il condizionatore ogni volta che vorrete senza dovervi preoccupare di disperdersioni di calore.

Il climatizzatore portatile Electrolux Well P7 può essere controllato sia tramite il telecomando magnetico di forma circolare, sia tramite l’app Electrolux per smartphone. Sarà infatti sufficiente sincronizzare il condizionatore con il nostro telefonino per poterlo gestire e impostare da remoto temperatura, velocità delle ventole e molto alto ancora.

Condizionatore portatile Electrolux a rate senza interessi su Amazon: sconto e prezzo

Il climatizzatore portatile del produttore svedese è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. L’Electrolux Well P7 è scontato del 40% e costa 599,00 euro. Il risparmio è notevole: rispetto al prezzo consigliato dal produttore scandinavo si pagheranno ben 400 euro in meno.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza costi legate alle pratiche di istruttoria. L’Electrolux Well P7 costa così 49,92 euro al mese per 12 mesi; poco più di un caffè al giorno per trascorrere un’estate al fresco e senza preoccupazioni.

Electrolux Well P7 WP71-265WT, condizionatore portatile da 10.000 BTU con AirSorround, Self Evaporative System e kit finestra premium, controllabile da smartphone