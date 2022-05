Elemental, il nuovo film Pixar: cosa sappiamo

Una giovane donna di fuoco con il viso imbronciato e vagamente sconcertato cammina accanto a un ragazzo fatto d’acqua che, con un ampio sorriso, osserva incantato i balconi fioriti della città in cui si trovano. È questa la prima concept art del prossimo film Pixar Animation Studios, intitolato Elemental.

Dopo pellicole come Coco, Gli Incredibili 2, Soul, Luca e Red, questi ultimi usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2022, la casa di produzione statunitense è pronta a lanciare sul mercato il suo prossimo lungometraggio animato, il 27esimo della sua storia. Come si intuisce dai primi dettagli rivelati in questi giorni, il film sarà ambientato in una città immaginaria i cui abitanti sono, letteralmente, gli elementi naturali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Elemental significa infatti basilare, fondamentale o elementare, ma si usa anche per riferirsi a qualcosa relativo alle forze della natura.

Di cosa parla Elemental

I due personaggi mostrati nella concept art del film diffusa in questi giorni – ovvero la ragazza “ardente" e il ragazzo “fluido" descritti poche righe sopra – sono i protagonisti del nuovo film e si chiamano Ember e Wade.

Si tratta di una coppia davvero insolita: cosa mai potrebbero avere in comune l’acqua e il fuoco? Come possono convivere pacificamente? Già il primo schizzo che li rappresenta evidenzia delle differenze tra i due: la postura e l’espressione del viso di lui lo fanno sembrare curioso, sereno, felice e aperto al mondo, mentre quelle di lei comunicano diffidenza, nervosismo e chiusura.

Non ci sono ancora molti dettagli della trama del film, ma una cosa è certa: Ember e Wade scopriranno qualcosa di fondamentale, ovvero quello che hanno davvero in comune.

Dove nasce l’ispirazione per Elemental

Elemental è diretto da Peter Sohn, che in passato ha già “messo la firma" su Il viaggio di Arlo e sul cortometraggio Parzialmente nuvoloso. Denise Ream (già noto per Il viaggio di Arlo e Cars 2) è invece il produttore.

Il regista, che per creare Elemental si è ispirato alla sua infanzia a New York, ha dichiarato: «I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli anni Settanta e hanno costruito un frequentato negozio di alimentari nel Bronx. Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un unico crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato a Elemental.

La nostra storia è basata sui classici elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Alcuni elementi si mescolano tra loro, altri no. E se questi elementi fossero vivi?».

Quando esce Elemental

Pixar ha annunciato l’uscita di Elemental nei cinema per il 16 giugno 2023, ma non è chiaro se questa data si riferisca solo al lancio negli Stati Uniti o in tutto il mondo. In ogni caso, anche in Italia il film arriverà sicuramente nel 2023.