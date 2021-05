Élite 4 sarà anticipato dalle "storie brevi": ecco cosa sono

Élite è una delle tante serie spagnole di successo nate negli ultimi anni: uscita nel 2018 su Netflix, è entrata molto presto nell’Olimpo dello streaming. Attualmente, sono disponibili le prime tre stagioni, ma una quarta è in produzione e verrà pubblicata il 18 giugno 2021.

Per smorzare l’attesa, Netflix ha annunciato una novità, la Élite Week: i prossimi episodi saranno preceduti da una serie di "storie brevi" incentrate sui protagonisti dello show, gli studenti di Las Encinas, il prestigioso liceo in cui è ambientata la storia. Ma quanto usciranno le storie? Molti si aspettavano un largo anticipo rispetto alla quarta stagione, invece usciranno proprio a ridosso delle nuove puntate. Nonostante ciò, saranno una vera e propria ventata di aria fresca, dopo oltre un anno di stop e ritardi a causa del Coronavirus. Perciò, segniamola sul calendario: la Settimana dedicata a Élite inizierà il 14 giugno.

Le Storie Brevi di Élite: la trama

Le Storie Brevi (Le Historias Breves de Élite) rappresentano una novità per Netflix, che si prepara a sperimentare questo nuovo format: la quarta stagione della serie di successo è preceduta da 4 cortometraggi incentrati sulla vita dei personaggi.

Alcuni dei protagonisti delle storie sono personaggi che non rivedremo nella quarta stagione, quindi sarà un’occasione per dare loro un ultimo saluto. In particolare, uno dei corti è incentrato su Carla e Nadia, interpretate nella serie madre da Ester Exposito e Mina El Hammani. Allo stesso tempo, le storie saranno un’occasione per conoscere i nuovi personaggi che comporranno la trama. Nella quarta stagione, infatti, non mancheranno nuove amicizie, triangoli amorosi e alleanze. Tutto nascerà dall’arrivo della nuova direttrice del liceo, una donna determinata a rimettere ordine. Insieme a lei, arriveranno anche i suoi figli, tre ragazzi che metteranno alla prova i vecchi alunni della scuola.

Per il momento sappiamo poco delle storie brevi, a parte alcuni dettagli della trama. Il cortometraggio che aprirà la Élite Week parlerà di Guzman, Cayetana e Rebeka. Il trio parteciperà a una festa all’insegna della spensieratezza a bordo piscina. Terminato il party, i ragazzi dovranno fare i conti con i postumi e allucinazioni varie legati all’uso di sostanze molto particolari. I ragazzi dovranno poi fare i conti con la polizia e riuscire a farla franca e ritrovare la lucidità.

Élite 4: quando usciranno le Storie e i nuovi episodi

Élite 4 uscirà su Netflix il 18 giugno 2021, mentre le storie brevi verranno pubblicate dal 14 al 17 giugno.

Fino a quel momento, è possibile guardare in streaming tante serie tv simili a Élite.