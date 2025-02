Elon Musk ha fatto una pessima figura: cosa ha detto

Grandissima buccia di banana per Elon Musk e il suo team del DOGE: parlano di truffe al sistema pensionistico, ma in realtà è un problema di software

Il team del Dipartimento per l’Efficienza del Governo (DOGE), guidato da Elon Musk, ha commesso un errore piuttosto evidente: ha fatto delle affermazioni inesatte riguardo al sistema di previdenza sociale americano, sollevando dubbi sulla loro comprensione di come funzionano effettivamente le cose.

Musk, noto per le sue iniziative tecnologiche all’avanguardia, questa volta sembra aver fatto un passo falso clamoroso.

Pensionati di 150 anni? Cosa ha detto Musk

Musk, insieme all’ex Presidente Trump, ha affermato che ci sono persone morte da decenni che ricevono la pensione dalla Social Security Administration (SSA), l’equivalente americano dell’INPS. Ha persino scherzato sulla possibilità che ci siano “vampiri” che incassano assegni previdenziali,

In una conferenza stampa, Musk ha dichiarato di aver trovato negli archivi della previdenza sociale americana assistiti di 150 anni. Affermazioni forti, che lasciano pensare a un sistema diffuso di truffe, ma che si scontrano con la realtà dei fatti.

Il problema nasce da un sistema informatico un po’ datato utilizzato dalla Social Security Administration: il COBOL.

Che cos’è il COBOL

Il COBOL è un linguaggio di programmazione sviluppato alla fine degli anni ’50. È stato progettato per applicazioni aziendali e, nonostante la sua età, è ancora utilizzato da molte istituzioni governative e finanziarie. Il COBOL è stato creato grazie a un gruppo di lavoro composto da elementi dell’industria statunitense e da alcune agenzie governative USA, sotto la guida dell’ammiraglio Grace Hopper.

Uno dei problemi del COBOL è che, in alcune versioni, non gestisce le date come farebbero i sistemi moderni. Questo significa che, quando una data di nascita è mancante o incompleta, cosa più che probabile in un archivio sterminato come quello della SSA, il sistema potrebbe assegnare una data predefinita molto antica.

In particolare, quando in COBOL una data manca, la data segnaposto usata è il 1875. Questo in onore della Convenzione del Metro, firmata a Parigi il 20 maggio 1875. Ecco quindi spiegato il mistero dei “pensionati ultracentenari“: non si tratta di truffe, ma semplicemente di errori di datazione dovuti al software.

Sembra che Musk e il suo team di super esperti tech abbiano fatto una pessima figura, attribuendo a frodi ciò che in realtà sono anomalie legate a un sistema informatico obsoleto.

Un errore che dimostra come anche i geni della tecnologia possano inciampare su questioni che richiedono una conoscenza più approfondita di sistemi complessi, considerato anche il fatto che la Social Security Administration interrompe automaticamente i pagamenti a chiunque abbia più di 115 anni. Quindi, anche se ci fossero errori nei dati, è improbabile che qualcuno stia effettivamente ricevendo pagamenti dopo questa età.