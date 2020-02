Escobar Fold 2, lo smartphone dedicato a Pablo copia Samsung

4 Febbraio 2020 - Continua la scalata “tecnologica” di Roberto De Jesus Escobar Gaviria, meglio conosciuto come il fratello di “Pablo” il narcotrafficante più famoso al mondo. Dopo aver fatto parlare di sé con l’annuncio del lancio dell’Escobar Fold 1, uno smartphone pieghevole con un prezzo molto basso, ora la sua azienda colombiana Escobar Inc. ha presentato l’Escobar Fold 2.

A quanto sembra si tratta di un “restyling” in chiave “trash” di un semplice Samsung Galaxy Fold, arricchito da un logo che riporta il blasone della famiglia Escobar e da una scocca placcata in oro luccicante. Non è da meno la campagna marketing del nuovo smartphone colombiano: donne ammiccanti e seminude. La caratteristica principale dell’Escobar Fold 2 è il prezzo: viene venduto sul sito dell’azienda a soli 399 dollari, quando il prezzo di lancio del Galaxy Fold da cui prende ispirazione (ha lo stesso form factor, materiali e componenti hardware) supera i 2000 euro. Uno “sconto” del 75% difficile da spiegare.

Escobar Fold 2: caratteristiche e prezzo

Roberto Escobar non ha certo lesinato sulle componenti tecnologiche del suo nuovo gioiello pieghevole. Di tutto rispetto la scheda tecnica del telefono: processore Qualcomm Snapdragon 855, RAM disponibile in due versioni da 8 o 12 GB e spazio di archiviazione da 128 o 512 GB. Il display principale è un AMOLED da 7,3 pollici, mentre quello esterno è da 4.6 pollici, sempre AMOLED.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 12 Megapixel, un teleobiettivo da 12 Megapixel e un grandangolare da 16 Megapixel. Due le fotocamere frontali rispettivamente da 10 e 8 Megapixel, con un obiettivo standard e un grandangolare. Infine, batteria da 4.380 mAh e sistema operativo Android 10.

L’unicità dell’Escobar Fold 2 è il prezzo: l’azienda colombiana ha deciso di lanciare lo smartphone a 399 dollari per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e solo 549 dollari per la variante top di gamma con 12GB di RAM e 512GB di archiviazione. Un prezzo che, se paragonato a quello di listino del Samsung Galaxy Fold in Italia, è di circa un quarto. Per dovere di cronaca, però, bisogna ricordare che online è possibile reperire dei cloni del telefono sudcoreano in questione a prezzi molto simili.

Cosa fa l’Escobar Inc.

E’ tutto vero? Ordinando il telefono sul sito dell’azienda colombiana siamo sicuri che ci verrà spedito tranquillamente a casa o ci sarà qualche sorpresa? Per ora non è dato sapere. Le notizie sulle consegne del primo smartphone, sono contrastanti. Stando a quanto è possibile reperire online, chi aveva ordinato la prima versione dello smartphone pieghevole si è visto recapitare una serie di gadget e foto di Pablo Escobar con la promessa dell’invio dell’Escobar Fold 2. Difficile capire se questo smartphone esiste veramente, ma il prezzo fa sorgere più di qualche dubbio.