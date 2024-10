Fonte foto: Samsung

Samsung sta lavorando a un nuovo smartphone pieghevole che andrà ad arricchire la gamma Galaxy Z. Il debutto del dispositivo è molto vicino. La stessa Samsung ha confermato l’arrivo di un “nuovo Galaxy” per il prossimo 21 di ottobre con un breve video teaser che conferma un design simile a quello dei modelli della linea Galaxy Fold.

Il modello in questione potrebbe chiamarsi Galaxy Z Fold 6 Special Edition (SE) oppure Galaxy Z Fold 6 Slim, per via dello spessore ridotto e del peso inferiore rispetto al Galaxy Z Fold 6 svelato la scorsa estate. Il modello potrebbe anche ad ampliare la gamma di prodotti FE – Fan Edition che, di recente, ha registrato il debutto del nuovo Galaxy S24 FE.

Nuovo pieghevole di Samsung: come sarà

Le informazioni sul nuovo smartphone pieghevole di Samsung sono poche. Per ora, infatti, possiamo confermare esclusivamente che si tratta di un nuovo Fold. Secondo quanto riportato da Financial News, una testata coreana, il nuovo modello sarà il Fold più sottile mai realizzato da Samsung.

Da chiuso, lo smartphone avrà uno spessore di 10,6 mm (contro i 12,1 mm dell’attuale Z Fold 6) mentre da aperto misurerà 4,9 mm (contro i 5,6 mm di Z Fold 6 e molto vicino ai 4,4 mm di Honor Magic V3).

Il display pieghevole interno dovrebbe avere una diagonale di 8 pollici mentre quello esterno sarà da 6,5 pollici. In entrambi i casi si tratta di una leggera crescita rispetto al Galaxy Z Fold 6 che ha display da, rispettivamente, 7,6 pollici e 6,3 pollici.

Il nuovo pieghevole di Samsung dovrebbe poter sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, quindi ponendosi in linea con gli attuali top di gamma della serie Galaxy, come lo stesso Z Fold 6 ma anche lo Z Flip 6 ed S24 Ultra.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 200 Megapixel (forse lo stesso sensore del Galaxy S24 Ultra). Lo smartphone sarà certificato IP48. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 , visto che Samsung non rilascerà la nuova interfaccia prima di gennaio 2025.

Ci sarà, probabilmente, la One UI 6 e non mancheranno le funzioni Galaxy AI con la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale “on device” grazie al chip Qualcomm. Il supporto software sarà, probabilmente, lo stesso dei top di gamma: 7 major update garantiti.

Nuovo pieghevole Samsung: quando arriva

Il nuovo pieghevole di Samsung sarà svelato il 21 ottobre e potrebbe entrare in fase di commercializzazione dal 25 ottobre, secondo quanto riporta Financial News. Almeno inizialmente, la distribuzione dovrebbe riguardare esclusivamente alcuni mercati asiatici, a partire dalla Corea del Sud. Per ora, infatti, non sarebbe previsto l’arrivo in Europa.