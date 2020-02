ESerie A: arriva il campionato ufficiale su Fifa 2020

6 Febbraio 2020 - La Lega Serie A approda nel mondo degli eSports annunciando ufficialmente la nascita della “eSerie A TIM“, il torneo online di FIFA 20 che metterà alla prova tutti gli appassionati del calcio giocato in digitale con lo scopo di conquistare l’ambito titolo di Campione d’Italia. La “eSerie A TIM” è frutto della collaborazione tra Infront, PG Esports e, ovviamente, la Lega Serie A e si giocherà utilizzando l’ultima console di Sony, la PlayStation 4.

Attualmente le iscrizioni al campionato virtuale sono già aperte. I giocatori migliori che riusciranno a qualificarsi online potranno essere selezionati da una delle 17 squadre ufficiali che parteciperanno al Campionato difendendone così colori e blasone. Non solo, il Campionato “eSerie A TIM” permetterà di accumulare i EA SPORTS FIFA Global Series Points, punti validi al fine di aumentare le possibilità di partecipare alla FIFA eWorld Cup prevista per la fine dell’anno.

eSerie A TIM: l’inizio del torneo

L’inizio del torneo con la prima fase Open Qualifier della FIFA 20 “eSerie A TIM” è previsto per il prossimo 10 febbraio alle ore 18.00 con la pubblicazione del tabellone che potrà essere visualizzato sul sito ufficiale dedicato all’evento. Questo il calendario di tutti i Qualifier previsti per i prossimi giorni:

10 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #1 Giorno 1

11 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #1 Giorno 2

13 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #2 Giorno 1

14 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #2 Giorno 2

17 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #3 Giorno 1

18 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #3 Giorno 2

20 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #4 Giorno 1

21 Febbraio – 18:00 – Open Qualifier #4 Giorno 2

24 Febbraio – 18:00 – Last Chance Qualifier Giorno 1

25 Febbraio – 18:00 – Last Chance Qualifier Giorno 2

eSerie A TIM: le fasi di qualificazione

Durante le fasi di qualificazione, i gamer amatoriali avranno la possibilità di giocare per conquistare la grande opportunità di accedere nel Draft ufficiale previsto per il 9 marzo 2020. Durante il Draft, i Club potranno selezionare uno dei giocatori qualificati durante le tappe online e affiancherà affiancare il Pro Player scelto da ogni squadra. Terminato il Draft avrà inizio la fase a gironi con ben 17 squadre. I gironi partiranno ufficialmente il 23 – 24 marzo e termineranno il 30 – 31 marzo. Si tratta di un girone da 5 squadre e tre gironi da 4 squadre che, scontrandosi tra di loro, potranno guadagnare l’accesso ai Play Off.

I Play Off si svolgeranno il 4 e il 5 maggio e saranno caratterizzati da un tabellone a eliminazione diretta . Come dichiarato da Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A: “Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Sappiamo che milioni di appassionati giocano a FIFA 20 e grazie alla eSerie A TIM avremo la possibilità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni“.

eSerie A TIM: i requisiti per l’iscrizione

Per poter partecipare al Campionato di “eSerie A TIM” occorre aver compiuto i 16 anni di età, essere residenti in Italia. Bisogna poi avere libero accesso alla modalità di gioco FUT, essere in possesso di una copia di FIFA 20 per PS4, di un abbonamento Playstation Network, di un account di PGE.GG. Infine, ogni giocatore dovrà essere Free Agent, ovvero dovrà essere libero da eventuali vincoli legali e contrattuali con squadre esterne o interne alla “eSerie A TIM”.