Game of Thrones, ufficiale: lo spin-off su Jon Snow non si fa

Fonte foto: Rai

Parlando dei possibili spin-off di Il Trono di Spade, un punto è stato messo in chiaro da subito: le idee sul tavolo di HBO sono tante, ma non è detto che tutte vedranno la luce. E così, mentre il secondo spin-off ufficiale di Game of Thrones dedicato a Dunk ed Egg assume sempre più concretezza, un altro ipotetico spin-off si è arenato definitivamente. Si tratta della serie tv su Jon Snow, una delle “storie collaterali” a Il Trono di Spade che per qualche anno è stata in fase di sviluppo.

Perché lo spin-off Snow non si fa più?

Il potenziale spin-off di Game of Thrones identificato con il titolo provvisorio Snow sarebbe stato un sequel; dunque, sarebbe stato ambientato dopo gli eventi raccontati nella serie originale. La trama avrebbe avuto come protagonista Jon Snow dopo il suo ritorno alla Barriera. Kit Harington, l’attore che veste i panni di Snow nella serie originale, avrebbe interpretato questo personaggio anche nello spin-off.

L’attore è stato coinvolto nelle primissime fasi di valutazione e ideazione del progetto, che nasceva proprio da una sua proposta. Ma è stato infine sempre Harington, ad aprile 2024, ad annunciare che la serie spin-off è stata accantonata e al momento non è più in fase di sviluppo attiva.

Exclusive: Kit Harington confirms that the Game of Thrones Jon Snow spinoff series is no longer in active development at HBO. https://t.co/fACFX3ZSeX — Screen Rant (@screenrant) April 9, 2024

«Durante lo sviluppo, guardi ogni angolazione e vedi se ne vale la pena», ha spiegato l’attore intervistato da Screen Rant. «E attualmente non è così. Ad oggi la cosa è fuori discussione, perché non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare e di cui fossimo abbastanza soddisfatti».

Lo spin-off su Jon Snow non si farà mai più, quindi? Non è detto, anche se non c’è ragione di sperare che il progetta venga effettivamente ripescato a breve dalla scatola delle idee scartate. «Potrebbe esserci un momento in futuro in cui torneremo a farlo, ma al momento no. Sta lì fermo», ha chiarito Harington.

Gli spin-off confermati di Il Trono di Spade

Nel giugno 2022 era stato George R.R. Martin stesso a confermare che era in fase di sviluppo un possibile spin-off su Jon Snow. Ma non era il solo: sul tavolo di HBO negli ultimi anni a quanto pare si sono accumulati diversi spin-off ipotetici, tra cui una serie animata sui viaggi di Corlys Velaryon detto Serpente di mare e un prequel su Aegon I Targaryen Il Conquistatore.

Nessuno di questi progetti per il momento ha ricevuto il via libera né sembra vicino ad ottenerlo – e, ripetiamolo, potrebbe non ottenerlo mai. A oggi gli unici due spin-off di Game of Thrones confermati restano quindi House of the Dragon (la seconda stagione esce su Sky e in streaming su NOW il 17 giugno 2024) e il già citato spin-off su Dunk ed Egg dal titolo provvisorio A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, di cui sono da poco stati annunciati gli attori protagonisti.