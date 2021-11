Euphoria: ecco quando esce la seconda stagione

La seconda stagione di Euphoria sta arrivando e Sky ha annunciato la data di uscita. La serie televisiva di culto che vede protagonista Zendaya, vincitrice dell’Emmy Award, torna con nuove vicende che raccontano la complicata vita degli adolescenti di East Highland, in California, tra amore, droga e sesso.

La serie creata, scritta e diretta da Sam Levinson torna con un nuovo capitolo a distanza di oltre 2 anni. L’ultima puntata della prima stagione di Euphoria era arrivata ad agosto 2019 e da allora la serie televisiva del genere teen drama è rimasta in sospeso, tra ritardi e rinvii provocati dalla pandemia. Ora le riprese della seconda stagione volgono al termine e la serie teen drama, diventata un vero e proprio cult, a breve tornerà sugli schermi. Non mancano nuovi personaggi e nuovi attori nel cast, tra cui Dominic Fike, che si unirà al gruppo di liceali che cercano il loro posto nel mondo. Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di Euphoria e quando arriva.

Euphoria 2: la trama

La prima stagione di Euphoria si articola in 8 episodi da 50 minuti circa in cui la protagonista Rue Bennet, una 17enne con problemi di dipendenza da droga, cerca di superare l’adolescenza insieme al suo gruppo di amici della città di East Highland.

I temi centrali della serie teen sono la ricerca della propria identità, l’amicizia, l’amore, la scoperta del sesso e la droga. Temi che verranno riproposti anche nella seconda stagione, in cui Rue ancora una volta lotta per trovare la speranza mentre prova a resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza.

Euphoria 2: il cast

Gli attori del cast della seconda stagione di Euphoria sono Zendaya, nei panni della protagonista Rue, Hunter Schafer (Jules Vaughn), Angus Cloud (Fezco), Jacob Elordi (Nate Jacobs), Algee Smith (Chris McKay), Barbie Ferreira (Kat Hernandez), Maude Apatow (Lexi Howard), Storm Reid (Gia Bennett).

Nel cast ci saranno anche Nika King, Eric Dane, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Javon Walton, Dominic Fike e Austin Abrams.

Il creatore e sceneggiatore è Levinson, che è anche produttore esecutivo insieme a Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel "Future" Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin.

Fra i produttori Kenneth Yu, mentre i coproduttori sono Ashley Levinson, Harrison Kreiss e Julio Perez.

La serie è prodotta in partnership con A24 e basata sull’omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin.

Euphoria 2: dove e quando vederla

Anche Euphoria 2 sarà composta da 8 episodi come la prima stagione, che arriveranno in onda su Sky e sulla piattaforma di streaming NOW a partire dal 10 gennaio 2022, in contemporanea con la messa in onda di HBO.