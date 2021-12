Euphoria: tutte le novità sulla seconda stagione

Torna a gennaio su Sky Atlantic la seconda stagione di Euphoria, l’acclamata serie tv che ha rivoluzionato il genere teen drama. Protagonista nei nuovi episodi sarà ancora Zendaya, che compare anche nel trailer ufficiale rilasciato il 20 dicembre. L’attrice, per la sua interpretazione nella prima stagione, ha vinto un Emmy Award.

Il secondo capitolo dell’apprezzatissima serie tv è creato e sceneggiato da Sam Levinson, che è anche produttore esecutivo insieme a Ravi Nandan, Kevin Turen, Will Greenfield, Drake, Adel “Future” Nur, Zendaya, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem e Daphna Levin. La storia raccontata si ispira all’omonima serie israeliana firmata da Ron Leshem e Daphna Levin e ha per protagonisti alcuni liceali che vivono le prime esperienze, spesso traumatiche, con droghe, sesso e relazioni.

Euphoria: di cosa parla la seconda stagione

Negli otto episodi della seconda stagione di Euphoria la protagonista Rue Bennett, interpretata da Zendaya, ha alle spalle un periodo di riabilitazione. Uscita dalla clinica, torna a scuola e cerca di superare le difficoltà legate alla sua tossicodipendenza.

La sua vita, inoltre, è cambiata significativamente dopo l’incontro con Jules Vaughn (Hunter Schafer), una ragazza trans che si è trasferita in città e sta attraversando a sua volta un periodo difficile.

Nel cast dei nuovi episodi, sempre ambientati a East Highland, California, ci sono anche Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid e Austin Abrams.

Quando esce la seconda stagione di Euphoria

I nuovi episodi sono attesi su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti dal 10 gennaio. Il primo episodio in lingua originale sottotitolato sarà disponibile dalle 3 del mattino su Sky Atlantic, on demand su Sky e in streaming su NOW.

Il 17 settembre partirà invece la messa in onda della versione doppiata in italiano, ogni lunedì dalle 23.15 su Sky Atlantic (e in streaming su NOW).