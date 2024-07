Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tutti i maggiori eventi astronomici del mese di luglio 2024: il calendario completo con le date da ricordare per osservare il cielo

Se la stagione estiva si presenta sempre ricca di appuntamenti festosi, quest’anno darà grandi soddisfazioni anche agli appassionati di studio del cosmo. Proprio durante il mese di luglio 2024, infatti, saranno numerosi gli eventi astronomici cui poter assistere.

L’Unione Astrofili Italiani, così, ha stilato un’agenda di date che si riveleranno di grande interesse, tra sciami di meteore e congiunzioni planetarie pronte a dare spettacolo in cielo. Non resta che memorizzarle e farsi trovare pronti, raggiungendo un buon punto di osservazione con il binocolo a portata di mano!

Eventi astronomici nella prima metà di luglio

Se al mattino il sole inizia a essere rovente e il caldo insopportabile, forse durante il mese di luglio è davvero meglio preferire le uscite serali. Tra le altre cose, oltre a permettere di godere di una rilassante frescura, sono le migliori per scrutare il cielo in cerca di fenomeni astronomici, a condizione che l’inquinamento luminoso non sia eccessivo o prevaricante.

In particolare, il mese di luglio 2024 si rivelerà particolarmente ricco di eventi da osservare con il naso all’insù. Neofiti e “veterani” di astronomia avranno numerose occasioni per individuare nella volta celeste meteore, sciami e stelle cadenti.

Calendario alla mano, si comincerà dal 10 luglio: in assenza di nubi e foschia, e in una buona situazione di oscurità generale, si potrà prestare la giusta attenzione alle Pegasidi a cominciare dalla prima parte della notte. Si tratta di un giovane sciame minore di piccole meteore, dall’origine incerta, che raggiungerà il suo picco proprio nel giorno segnalato. In questo periodo, le frequenze orarie del fenomeno dovrebbero essere generalmente superiori alle 20 meteore.

In maniera analoga rispetto allo sciame delle Pegasidi, invece, il 12 luglio toccherà alle Capricornidi.

Cosa osservare nella seconda parte di luglio

Passando alla seconda parte del mese, occorrerà essere attenti durante il plenilunio del 21 luglio. La curiosità legata a tale data riguarda la Luna piena, che in tale giorno viene detta anche la “Luna del Cervo“. Questo appellativo deriva dalle tradizioni dei nativi americani connesse al periodo dell’anno in cui le nuove corna dei cervi iniziano a crescere.

La Luna del Cervo dovrebbe essere visibile per tutta la notte, offrendo uno spettacolo particolarmente luminoso e magico per chi la guarderà dalla Terra.

Imperdibile per gli appassionati di eventi astronomici, poi, sarà la data del 24 luglio 2024. Già prima della mezzanotte, infatti, dovrebbe essere possibile assistere all’incontro tra la Luna e Saturno. I due corpi celesti si congiungeranno in un intervallo di tempo abbastanza comodo per l’osservazione, dopo che diversi allineamenti recenti si sono manifestati poco prima del sorgere del Sole, costringendo gli astronomi a delle levatacce.

Non è ancora tutto! Il 31 luglio, appena prima dell’alba, l’ultima falce di Luna calante raggiungerà, per la seconda volta nell’arco del mese, il pianeta Giove. La prima congiunzione di luglio 2024, quindi, dovrebbe avvenire la mattina del giorno 3, in direzione Est-Nord-Est sull’orizzonte, coinvolgendo la costellazione del Toro.

Insomma, se i cieli stellati esercitano da sempre un grande magnetismo romantico, a luglio 2024 potranno far emozionare anche chi stravede (e non) per l’astronomia e la scienza.