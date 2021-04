Evento Apple il 20 aprile: nuovo iPad Pro in arrivo

Ora è ufficiale: è stata scelta una data per quello che sarà l’evento di primavera di Apple. Il giorno da segnare in calendario è quello del prossimo 20 aprile, momento in cui molti sperano di poter finalmente vedere i tanto attesi nuovi modelli di iPad Pro, insieme ad altri dispositivi, prima dell’edizione 2021 del WWDC che si terrà a giugno.

A dare l’annuncio di quello che è stato chiamato, in maniera piuttosto sibillina, "Spring Loaded", è stata proprio l’azienda di Cupertino che, per l’occasione, ha voluto giocare sul duplice significato della parola "spring" (che, in inglese, può indicare sia la primavera che la molla), simbolo stilizzato presente anche nella grafica di presentazione per la stampa che da colorata spirale si trasforma nella famosa mela morsicata sotto gli occhi degli spettatori. Un altro indizio, potenzialmente sotto gli occhi di tutti, era stato lanciato giusto ieri da Siri. Sollecitata da alcuni cronisti di Reuters, come riportato dalla stessa testata, sull’eventuale pianificazione di eventi di presentazione nel mese di Aprile, l’assistente vocale di Apple avrebbe snocciolato a cuor leggero la fatidica data, rimandando al sito web ufficiale per le informazioni del caso.

Evento Apple, iPad Pro e molto altro?

Il prodotto di punta che gli appassionati sperano di vedere nell’evento della prossima settimana è indubbiamente il nuovo iPad Pro. In particolare, l’interesse riguarda l’upgrade che dovrebbe vedere coinvolti i modelli da 12.9 pollici, con un passaggio dai vecchi display LCD ai pannelli realizzati con Mini-LED, più luminosi e con immagini più nitide rispetto al passato.

Un’altra novità, poi, potrebbe riguardare il lato l’hardware: molti si aspettano un SoC rinnovato, magari con il processore A14X Bionic prodotto proprio da Apple. In ultimo vi è il comparto foto/video del dispositivo, probabilmente aggiornato con un modulo fotografico più performante rispetto a quanto integrato nelle versioni precedenti.

Non è tutto, però: in attesa di vedere la versione aggiornata del sistema operativo iOS, momento solitamente integrato nella conferenza estiva dedicata agli sviluppatori, Apple potrebbe decidere anche di tirare fuori dal cilindro gli AirTag, ovvero i mini tracker da applicare agli oggetti per monitorarne la posizione di cui molto si è parlato ma ancora poco si è visto di concreto, a parte qualche linea di codice nelle ultime release beta del sistema operativo mobile di Cupertino.

Ultimo ma non meno importante è il nuovo iMac. Dopo l’update 2020 del suo modello desktop, che ha subito un buon restyle del comparto tecnico, Apple potrebbe giocare la carta dell’evento in arrivo per mostrare qualche interessante novità anche dal punto di vista del design dei suoi dispositivi più grandi.

Evento Apple, come seguirlo

Come confermato dall’invito per i giornalisti, l’appuntamento con Spring Loaded è per il prossimo giovedì 20 aprile, in streaming. A partire dalle ore 10 locali (le 19 in Italia), l’evento organizzato all’interno del campus Apple di Cupertino potrà essere seguito collegandosi al sito web dell’azienda.