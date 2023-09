Fonte foto: Shutterstock

Uno dei problemi più diffusi nelle case di recente costruzione è quello della copertura WiFi. In fase di progettazione, infatti, gli architetti puntano a massimizzare gli spazi interni e non certo a garantire un comodo ed efficiente passaggio delle onde radio.

Per non parlare delle villette a due piani, in cui è rarissimo avere una buona copertura WiFi sia nella zona giorno che nella zona notte. Altro grosso problema è la copertura WiFi dei garage annessi alle abitazioni, ormai necessaria per installare le telecamere di sorveglianza connesse.

La soluzione a tutti questi problemi è l’uso di un "extender WiFi", cioè di un dispositivo che aumenta la copertura del segnale sfruttando una specifica tecnologia. Ce ne sono diverse, ma quella spesso più comoda e affidabile è la tecnologia Powerline, che usa la rete elettrica per veicolare il segnale Internet.

Questa tecnologia è ormai molto affidabile ed economica, come dimostra uno degli extender WiFi più famosi ed apprezzati, che oggi è anche in sconto su Amazon e costa ancora meno: stiamo parlando del mitico AVM FRITZ!Powerline 540E.

AVM FRITZ!Powerline 540E – WiFi extender su rete elettrica – Velocità max 300 Mbps

AVM FRITZ!Powerline 540E: caratteristiche tecniche

AVM FRITZ!Powerline 540E è un WiFi extender con tecnologia Powerline dell’azienda tedesca AVM, una delle più importanti al mondo nel settore della produzione di router, extender e altri dispositivi di connessione a Internet.

Il Powerline 540E è uno dei modelli base della gamma AVM FRITZ!, ma anche uno dei più apprezzati perché costa poco e ha tutto quello che cerca la maggior parte delle persone: velocità di connessione fino a 300 Mbit/s, una estrema semplicità di installazione e la possibilità di aggiungere ripetitori mantenendo una sola centralina.

L’installazione è questione di pochi minuti: la centralina va collegata ad una pesa elettrica vicina a quella del router di casa, perché poi con un cavo (incluso in confezione) si dovranno connettere fisicamente i due dispositivi.

A questo punto la centralina riceve il flusso dati dal router e lo "spedisce" attraverso la linea elettrica fino a quando non trova il ripetitore WiFi vero e proprio, che noi avremo collegato ad una presa elettrica nella stanza in cui vogliamo portare Internet.

Il sistema crea una nuova rete WiFi, con un altro nome e un’altra password, quindi potremo anche decidere di tenere separate le due reti per maggior sicurezza. Tutta la procedura di configurazione, che dura pochi minuti, è ben spiegata nel manuale d’uso.

AVM FRITZ!Powerline 540E: l’offerta Amazon

Il WiFi extender FRITZ!Powerline 540E di AVM è un prodotto presente sul mercato già da qualche anno, che è stato più volte aggiornato e, oggi, ha una grandissima affidabilità.

E’ davvero la soluzione ideale per chi ha esigenze di base di connettività e vuole portare Internet in garage, in soffitta o in altre stanze lontane dal router principale.

Il prezzo è veramente competitivo: appena 79,99 euro per il kit che comprende sia la centralina che l’extender. Ma al momento il prezzo è persino inferiore, perché grazie allo sconto su Amazon AVM FRITZ!Powerline 540E costa solo 59,99 euro (-20 euro, -25%).

