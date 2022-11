I migliori extender Wi-Fi

Per avere una connessione veloce in tutta l’abitazione o in tutto l’ufficio bisogna innanzitutto avere un ottimo router. Purtroppo, molto spesso questo non basta. È necessario anche avere anche uno o più extender Wi-Fi. Soprattutto nelle grandi abitazioni o negli uffici con più stanze bisogna utilizzare questi dispositivi per avere un buon segnale in ogni singolo angolo. Per quanto un router può essere potente e avere tantissime antenne, la copertura non può essere ubiqua. I ripetitori Wi-Fi hanno proprio questo compito, estendere la copertura del segnale e permettere anche a persone che si trovano a decine di metri dal router di navigare alla massima velocità. Sul mercato si trovano tanti extender Wi-Fi, ognuno con caratteristiche e prezzi differenti: noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati cinque che si adattano a qualsiasi situazione. Ecco quali sono.

Xiaomi Mi Wi Fi Range Extender AC 1200

Tra i prodotti per la smart home di Xiaomi c’è anche il Mi WiFi Range Extender AC1200, un ripetitore wireless che permette di far arrivare il segnale internet anche nelle stanze più remote della propria abitazione. Utilizza la tecnologia dual band da 2,4GHz e da 5 GHz e combinandole può raggiungere una velocità massima di 1.200Mbp (logicamente bisogna avere una rete internet che supporta questa velocità). Montare l’extender Wi-Fi è molto semplice: basta collegarlo alla presa della corrente e seguire la configurazione guidata presente sull’app di Xiaomi dedicata alla smart home. Inoltre, il dispositivo ha anche una porta Ethernet che consente di collegare un dispositivo cablato, come ad esempio uno smart TV o una console. Sulla scocca c’è anche un indicatore LED che mostra la qualità del segnale e ti aiuta a trovare la posizione migliore.

TP-Link RE190

Il ripetitore Wi-Fi TP-Link RE190 è un altro dispositivo con un buon prezzo e che permette di far arrivare il segnale della rete internet in ogni stanza della casa o dell’ufficio. Supporta la tecnologia dual band e può arrivare a una velocità massima in combinata di 750Mbps: 300Mbps sulla rete 2.4 GHz e 450Mbps sulla rete 5Ghz. L’extender Wi-Fi si configura molto facilmente: la prima cosa da fare è collegarlo a una presa della corrente nella stanza dove il segnale è deficitario. A questo punto bisogna utilizzare l’app per lo smartphone di Tp-Link e seguire la procedura per terminare la configurazione. Il ripetitore permette anche di costruire una rete mesh connettendolo a un ripetitore con tecnologia OneMesh. In questo modo la connessione sarà stabile in ogni stanza di casa. Il ripetitore è compatibile con la maggior parte dei router Wi-Fi disponibili sul mercato.

NETGEAR AC1750 EX6250

Il ripetitore Netgear WiFi Mesh AC1750 EX6250 è la soluzione ideale per tutti coloro che hanno in casa o in ufficio una connessione super veloce e vogliono mantenerla in ogni singola stanza, anche quelle più lontane dal router. L’extender Wi-Fi, infatti, supporta una velocità massima di 1750Mbps grazie alla tecnologia dual band ed è possibile collegarci fino a un massimo di 25 dispositivi: computer, smartphone, telecamere IP e qualsiasi altro strumento smart si ha in casa. Riesce a coprire uno spazio di circa 140 metri quadrati. È compatibile con qualsiasi router o modem disponibili sul mercato. L’installazione è molto semplice: lo si collega alla presa della corrente e basta premere il pulsante WPS per connetterlo al router. È disponibile anche una porta Gigabit per i dispositivi cablati come smart TV e console. Ottimi anche i protocolli di sicurezza supportati: WEP e WPA/WPA2.

AVM Fritz!Repeater 1200 AX

Se siete degli appassionati di dispositivi smart, anche la copertura del segnale internet deve essere intelligente e arrivare anche nelle stanze più remote dell’abitazione. E il ripetitore Wi-Fi AVM Fritz!Repeater 1200 AX serve proprio a questo scopo: far arrivare il segnale dove solitamente non c’è. Oltre a coprire ampie zone, l’extender supporta anche una velocità massima fino a 3000Mbps grazie alla tecnologia dual band (2400Mbps per la banda a 5Ghz e 600Mbps per la banda a 2,4Ghz). Con l’extender di Fritz è possibile creare anche una rete Wi-Fi mesh per avere prestazioni ottimali in ogni posizione. La configurazione è molto semplice: basta premere il pulsante WPS per connettersi velocemente al router e creare una rete unica. È compatibile con qualsiasi router o modem presenti sul mercato.

Router/extender mesh Wi-Fi eero

eero è il router/extender Wi-Fi prodotto da Amazon e pensato per le smart home. Il dispositivo è a metà tra un classico router e un ripetitore Wi-Fi. Collegandolo al modem di casa permette di estendere il segnale in ogni stanza di casa e assicura una copertura ottimale, oltre a un’ottima velocità. La configurazione è davvero veloce: basta accedere all’app per lo smartphone di eero e seguire la procedura guidata. Sempre tramite l’app è possibile controllare lo stato della propria linea ovunque tu sia. Inoltre, è possibile estendere il segnale aggiungendo altri dispositivi eero. La tecnologia TrueMesh, invece, indirizza il traffico in maniera intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni del servizio. Compatibile con qualsiasi provider Internet.

