Facciamo chiarezza sul menu segreto di Netflix

Esiste un menu segreto di Netflix? C’è veramente una "piattaforma nella piattaforma"? E’ possibile trovarla "digitando nuove formule"? A leggere alcuni articoli sulla stampa generalista italiana sembrerebbe di sì, ma in realtà le cose non stanno esattamente come qualcuno le sta raccontando nelle ultime ore.

Tutto parte da un articolo del Daily Mail online, giornale inglese che notoriamente "gioca" parecchio con i titoli e che, nel caso specifico, titola così: "Gli utenti di Netflix scoprono un menu segreto che ha centinaia di film e show nascosti – ecco come sbloccarlo subito". Da manuale del clickbait e, infatti, ci sono cascati in molti.

Articolo del 27 marzo, al quale già il 29 marzo segue il primo pezzo su un noto quotidiano nazionale che prende per buono tutto quello che c’è scritto (si parla addirittura di un "catalogo fantasma"), ignorando, o dimenticando, che non c’è nessun menu segreto di Netflix da almeno 3 anni.

Menu segreto Netflix: cos’è

Il fantomatico menu segreto di Netflix altro non è se non l’elenco di tutti i film e serie TV disponibili nel catalogo della piattaforma, al quale si accede tramite browser Web digitando un apposito indirizzo nella barra di ricerca: https://www.netflix.com/browse/genre/xyz.

Al posto di "xyz" è necessario mettere uno dei tantissimi codici disponibili (ce ne sono decine) e che corrispondono ad un preciso genere cinematografico. Così, ad esempio, per vedere tutti i film di azione e avventura è sufficiente andare all’indirizzo:

https://www.netflix.com/browse/genre/1365

Per vedere i thriller:

https://www.netflix.com/browse/genre/43048

Per gli Anime:

https://www.netflix.com/browse/genre/7424

Menu segreto?

Chi ha scritto gli articoli dai quali è partito tutto il tam-tam sul fantomatico menu "segreto" di Netflix molto probabilmente non ha letto il nostro articolo di aprile 2020, nel quale parlavamo proprio di questi codici segreti (e allora lo erano veramente) e del fatto che si potevano usare anche in Italia. All’epoca eravamo in pieno lock down per la pandemia e il nostro consumo di contenuti in streaming è schizzato alle stelle, motivo per il quale quella lista fu apprezzatissima dai nostri lettori.

Visto il rinnovato interesse per l’argomento, a quasi tre anni esatti da allora, ci permettiamo di ripubblicare per intero la lista dei codici, sperando di fare cosa utile ai nostri lettori e a qualche scrittore (neo)appassionato di Netflix.