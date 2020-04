Netflix, spuntano i codici segreti per l'Italia: cosa sono e come funzionano

Gli appassionati di film, cartoni animati e serie Tv lo sanno benissimo: uno dei punti di forza di Netflix rispetto ai concorrenti è il catalogo dei contenuti disponibili, che è vastissimo. Tanto vasto che, paradossalmente, è difficile trovare ciò che cerchiamo realmente o scovare contenuti nuovi.

Un metodo per fare ordine e trovare ciò che cerchiamo, però, c’è: i codici segreti. In realtà questi codici non sono realmente segreti, visto che girano da almeno tre anni sui forum degli appassionati. Ma non sono una funzione ufficiale di Netflix e la piattaforma non la pubblicizza minimamente. Forse perché persino i codici sono centinaia e non c’è proprio modo di “sintetizzarli” in una o poche pagine Web sul sito o sull’app. Chi li conosce, però, domina il catalogo di Netflix ed ha la possibilità di “spremere al massimo” il suo abbonamento. Ma attenzione: la quantità di contenuti che potreste trovare usando i codici segreti di Netflix è così alta che non basterebbe un anno a vederli tutti.

Codici segreti di Netflix: cosa sono

Per farla molto semplice, i codici segreti di Netflix non sono altro che delle macrocategorie. Ogni film o serie Tv ha un suo genere: ci sono le commedie, i thriller, i film d’azione e così via. Ma ogni categoria ha anche delle sottocategorie: ci sono film per bambini adatti a 0-2 anni di età, altri adatti a 2-4 anni, 5-7 anni e via dicendo. Tra i film d’azione ci sono quelli americani, quelli asiatici, quelli di azione e guerra, quelli di azione thriller. Insomma, le possibili macro e microcategorie sono tantissime. Ognuna di esse, però, è identificata con un codice segreto.

Codici segretidi Netflix: come si usano

Per utilizzare i codici segreti di Netflix dobbiamo usare un browser, tramite il quale dobbiamo andare all’indirizzo Web https://www.netflix.com/browse/genre/xyz (sostituendo xyz con il numero del codice scelto). Se vorremo vedere l’elenco di tutti i film di azione e avventura, ad esempio, dovremo inserire il codice 1365, per i film per bambini il codice 783, per i documentari il codice 6839, per i film sullo sport il codice 4370 e così via.

Codici segreti di Netflix: quali sono

La lista dei codici segreti di Netflix, come potrete ben capire, è lunghissima. Eccola: