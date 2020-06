Oggi ti spiegheremo che cosa fare se il Face ID non funziona in modo che tu possa tornare in un attimo a utilizzare normalmente il tuo dispositivo Apple. Il Face ID è il sistema di sblocco del telefono tramite il riconoscimento facciale che l’azienda di Cupertino ha sviluppato per sostituire il Touch ID. Questa tecnologia viene utilizzata sull’iPhone X, sull’iPhone Xr, sull’iPhone Xs Max, sull’iPhone Xs e anche sull’iPad Pro.

Face id non funziona: possibili soluzioni

Vediamo ora quali soluzioni puoi adottare se il Face ID non funziona

Aggiornare il sistema operativo

Sei già passato a iOS 12 o utilizzi ancora la versione precedente? Il nuovo sistema operativo è in grado di migliorare le prestazioni del tuo dispositivo e di rendere più veloce il Face ID. Perciò, se non lo hai ancora fatto, ti conviene aggiornare subito il sistema operativo del tuo device Apple. Non sai come si fa? Te lo spieghiamo subito! Prendi il tuo telefono e segui questi semplici passaggi: Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Poi, scarica e installa l’aggiornamento. Semplice, no?

Controllare le impostazioni dell’iPhone

Può capitare, infatti, che il Face ID non funziona a causa di impostazioni che non sono state attivate correttamente. Per fare una verifica, entra in Impostazioni, seleziona Face ID e codice. A questo punto controlla che le voci Sbloccare iPhone, iTunes Store e App Store, Apple Pay e Riempimento password siano tutte attivate. Hai verificato? Se è tutto posto, vuol dire che il Face ID del tuo dispositivo ha qualche altro problema.

Verificare il funzionamento della fotocamera True Depth

Se la fotocamera non lavora bene, impedisce al Face ID di funzionare nel modo corretto. Polvere e ditate sulla lente, ad esempio, possono precludere il buon funzionamento della fotocamera e, quindi, del Face ID. Ti basta pulire la lente e il gioco è fatto. Anche alcune protezioni per il vetro possono causare dei problemi e occorre rimuoverle.

Disabilitare e attivare di nuovo il Face ID

Questa soluzione può essere usata se ci sono piccoli problemi tecnici. Non ti resta che provare. Disattiva il Face ID seguendo questi passaggi: Impostazioni > Face ID e passcode > Usa Face ID > Disattiva iPhone Unlock. Una volta fatto, riavvia il dispositivo e riattiva il Face in questo modo: Impostazioni > Face ID e passcode > Usa Face ID > Abilita sblocco iPhone. Terminata l’operazione devi riavviare di nuovo il tuo telefono e provare se il Face ID ora funziona correttamente. Se, invece, continua ad avere dei problemi, devi passare alle maniere forti.

Configurare di nuovo il Face ID

Quando gli altri tentativi falliscono, non ti resta che configurare nuovamente il Face ID. Per farlo, procedi in questo modo: vai in Impostazioni, seleziona Face ID e passcode, seleziona l’opzione per reimpostare il Face ID, fai tap su Imposta Face ID per configurarlo di nuovo e infine riavvia il tuo iPhone. Quando il telefono si è riavviato controlla se ora il Face ID funziona correttamente.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Se il tuo iPhone continua a darti dei problemi, è arrivato il momento di ripristinare completamente il sistema operativo. Ricordati, però, che questo tipo di operazione ti farà perdere i dati che hai sul tuo telefono. Pertanto, devi fare un back up di ciò che vuoi salvare, prima di procedere con il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Una volta messi al sicuro i tuoi dati, procedi come segue:

premi su Impostazioni;

premi su Generale;

premi su Ripristina;

seleziona l’opzione per cancellare tutti i contenuti e le impostazioni;

inserisci il codice di accesso del dispositivo per continuare, se ti viene richiesto;

premi l’opzione per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Terminato il ripristino, il telefono si dovrebbe riavviare in automatico. Dopo il riavvio, puoi configurare il dispositivo, seguendo le istruzioni per ripristinare tutte le funzionalità, compreso il Face ID.

Problemi con il Face ID: quando rivolgersi a un tecnico

Le hai provate tutte, ma non sei riuscito a risolvere i problemi con il Face ID? A questo punto, non ti resta che potare il tuo dispositivo al centro assistenza Apple più vicino a te, in modo che venga controllato da un tecnico specializzato. Così, il tuo iPhone potrà essere controllato ed eventualmente riparato da mani esperte.

Ora sai come comportarti se il Face ID non funziona e puoi intervenire nel modo più corretto per poter usare il tuo iPhone sempre al meglio.