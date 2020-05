Facebook, arriva la nuova interfaccia e la modalità scura: cosa cambia

Annunciata lo scorso anno durante l’evento F8 e già vista in anteprima a gennaio, ora è finalmente arrivata: Facebook sta rilasciando in queste ore la nuova interfaccia per la versione desktop. Un cambiamento importante che introduce tante piccole novità e rende più semplice l’utilizzo del social network, diventato oramai una piattaforma a 360 gradi in grado di integrare tante funzionalità differenti, dalle videochiamate, agli eventi fino allo streaming live delle presentazioni.

In 16 anni di storia, Facebook ha cambiato faccia, è diventata una piattaforma utilizzata soprattutto da mobile e negli ultimi anni la versione desktop era stata lasciata un po’ morire. Con il nuovo aggiornamento, Facebook desktop torna di nuovo al centro dei progetti, con un look più moderno, più funzionale e soprattutto con l’arrivo di una funzione molto attesa: la modalità scura. Ora anche sul desktop sarà possibile attivare lo Sfondo Nero che permette di riposare gli occhi e di ridurre al minimo il riflesso dello schermo. Ecco tutte le novità della nuova interfaccia di Facebook.

Facebook, come cambia faccia il social network

Con un comunicato apparso sul blog ufficiale, Facebook ha annunciato l’arrivo della nuova interfaccia per la versione desktop che porta con sé molte novità. Sono gli stessi sviluppatori ad elencarle:

Maggior semplicità nel trovare post, immagini, video, notizie e maggior velocità nel caricamento delle pagine.

Look più pulito con testi più grandi.

Foto e video possono essere visti a tutto schermo.

La gestione delle pagine, gruppi ed eventi è stata semplificata.

Modalità scura che permette di affaticare di meno la vista.

Per Facebook si tratta di un vero e proprio cambio di look, che lo rende più moderno e al passo con i tempi.

Come attivare la nuova interfaccia e la modalità scura

Facebook ha comunicato che la nuova interfaccia è in arrivo in questi giorni e prima che arrivi a tutti sarà necessario aspettare un po’ di tempo. L’attivazione della nuova interfaccia sarà automatico, ma per velocizzare la pratica è possibile farlo manualmente: quando si accede a Facebook da desktop, in alto è presente un messaggio che chiede all’utente se vuole attivare la nuova interfaccia. Premendo sul bottone Sì, Facebook cambia look e mostra tutte le novità. Inoltre, un messaggio a schermo chiede anche se si preferisce il Tema Chiaro oppure il Tema Scuro.

In qualsiasi momento è possibile tornare al “vecchio Facebook” oppure disattivare o attivare la modalità scura tramite le Impostazioni.