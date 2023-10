Facebook e Instagram a pagamento: è ufficiale, ecco i prezzi

Far pagare per i social non è più un tabu: ha iniziato X di Elon Musk e ora tocca a Instagram e Facebook, che stanno per introdurre l'abbonamento mensile

Meta ha ufficializzato la notizia che girava da tempo nei corridoi delle autorità dell’Unione Europea: per rispondere alle sempre più stringenti normative sulla privacy degli utenti, sono in arrivo le versioni a pagamento di Facebook e Instagram.

Il prezzo non sarà nemmeno basso e, soprattutto, aumenterà a partire da marzo 2024 e, sin da subito, sarà maggiore se si farà l’abbonamento tramite le app per Android e iOS. In cambio si riceverà una versione del social più rispettosa della privacy e zero pubblicità nel feed.

Facebook e Instagram a pagamento: i prezzi

L’abbonamento mensile a Facebook e Instagram (al momento non è previsto un piano annuale scontato) sarà disponibile in Europa, nello Spazio Economico Europeo (tutti i paese UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera.

Avrà un prezzo di 9,99 euro, che saliranno a 12,99 euro se l’abbonamento verrà sottoscritto dall’app per iOS o per Android. Questo perché, come è noto e come ricorda la stessa Meta, Apple e Google trattengono una commissione del 30% su ogni centesimo che passa dai rispettivi store.

Con questa cifra si ottiene l’uso dei social senza spot pubblicitari. Indirettamente, questo aumenta la privacy: senza pubblicità, infatti, non c’è nemmeno il tracciamento massiccio delle abitudini e del comportamento dell’utente che oggi Meta effettua per decidere quale spot mostrare ad ogni utente.

Si paga una volta, o due?

La domanda che, negli scorsi mesi, si sono fatti in molti è se con un abbonamento si otterrà il servizio “Premium” su entrambi i social, oppure chi paga per Facebook dovrà pagare anche per Instagram (e viceversa). La risposta dipende dal tempo: inizialmente si pagherà una volta sola, poi ogni social costerà all’utente.

In pratica dal lancio dell’abbonamento al 29 febbraio 2024 con 9,99 euro al mese potremo togliere di mezzo le pubblicità, e il relativo tracciamento, in tutti i profili presenti nel nostro Centro gestione account di Meta. Poiché in tale Centro vengono raggruppati tutti i profili sia di Facebook che di Instagram collegati allo stesso utente, ne consegue che con un solo pagamento ci si potrà abbonare a due social.

Ma dal 1° marzo 2024 in poi gli utenti dovranno pagare 6 euro al mese in più per ogni profilo aggiuntivo, che diventeranno 8 in caso di abbonamento via app.

Da marzo 2024, quindi, un abbonamento a Facebook e Instagram costerà come minimo 15,99 euro al mese o addirittura 20,99 euro al mese.