Facebook sta per cambiare di nuovo: la novità

Facebook annuncia importanti cambiamenti nel suo algoritmo che seleziona quali post di persone, pagine e gruppi farci vedere di più, o di meno. Dopo aver fatto il grande salto dal feed cronologico a quello algoritmico, e dopo aver cambiato più volte l’algoritmo, ora si passa al feed algoritmico "raffinato" dall’utente stesso che, finalmente, potrà dire cosa gli piace di più e cosa di meno.

Facebook: il nuovo indice di gradimento

La nuova funzione, in corso di sperimentazione su Facebook, consiste in due opzioni mostrate all’utente, mostrate sotto ad alcuni post (scelti, però, da Facebook): "Mostra di più" e "Mostra di meno". Tale scelta apparirà sia sotto i post delle persone e dei gruppi a cui siamo collegati, sia per i post consigliati da Facebook.

Quando selezioneremo il "Mostra di più" diremo a Facebook che quel post ci è piaciuto e faremo salire il punteggio di quel post e di post di quel tipo. Viceversa, se sceglieremo "Mostra meno", il punteggio sarà abbassato e vedremo meno post su quell’argomento, anche se scritti da altri contatti.

Il ranking, infatti, non riguarda le persone ma gli argomenti. Per vedere più (o meno) contenuti di una persona è infatti sufficiente sfruttare gli strumenti già messi a disposizione da Facebook. Ad esempio Preferiti, Metti in pausa e Riconnetti, che possono essere trovati nel menù Preferenze feed.

Facebook: il ranking cambia nel tempo

Il ranking di gradimento dei post su Facebook, però, non resterà scolpito nella pietra: Facebook ci riproporrà ciclicamente di valutare i contenuti, in modo da aggiornare periodicamente il nostro profilo e da mostrarci sempre contenuti più coerenti con i nostri gusti.