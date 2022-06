Fairfax, manca poco alla seconda stagione

Il debutto su Prime Video della prima stagione di Fairfax, composta da otto episodi in tutto, è avvenuto alla fine del 2021. Meno di un anno dopo, è già arrivato il momento di far partire il (breve) conto alla rovescia per il rilascio della seconda stagione della serie animata comedy statunitense.

La serie, creata da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, nella versione originale ha le voci di Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter Kim e Jaboukie Young-White. La storia raccontata è sempre attuale: quattro giovani amici (frequentano le scuole medie) cercano di apparire più cool di quello che sono. La serie è considerata una finestra aperta sulla cultura hypebeast, termine con il quale si indica chi sceglie i propri vestiti per impressionare gli altri. Trattandosi di abiti molto costosi, la persona in questione è disposta a tutto per ottenerli e raggiungere un certo status.

Com’è Fairfax 2

La seconda stagione di Fairfax, come la prima, avrà per protagonisti i soliti quattro amici in cerca di popolarità e sarà ambientata ancora una volta intorno a Fairfax Avenue a Los Angeles (da qui il titolo della serie). Nello specifico i protagonisti sono Dale, originario dell’Oregon, un amante della natura e il più serio del gruppo; Derica, che sogna di diventare una modella ma anche un’attivista per l’ambiente e per il pianeta; Benny, che suona il violoncello, colleziona scarpe da ginnastica ed è determinato a raggiungere la popolarità; e Truman, che è ambizioso, amante del cinema e si considera il più seduttivo e casanova della gang.

Nei nuovi episodi vedremo i quattro amici alle prese con i tipici problemi della loro età, dai primi baci alle preoccupazioni scolastiche, ma comunque senza mai perdere di vista il loro obiettivo primario: distinguersi dalla massa e guadagnandosi un posto nell’olimpo delle persone davvero cool. Il risultato sarà, ovviamente, una serie di disavventure davvero comiche e irriverenti.

Il voice cast della seconda stagione include alcuni nomi notevoli, tra cui quelli di Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown, Annie Murphy, Guy Fieri e John Leguizamo. Tra i produttori esecutivi della seconda stagione ci sono invece Jon Zimelis e Jason U. Nadler di Serious Business, Peter A. Knight, Chris Prynoski, Ben Kalina e Antonio Cannobio per Titmouse. I personaggi della serie animata sono disegnati da Somehoodlum.

Quando esce Fairfax 2

Per la gioia dei fan, non bisogna attendere molto per potersi finalmente abbandonare a una sonora risata di fronte ai nuovi episodi di Fairfax. Il debutto della seconda stagione su Prime Video è infatti atteso per il prossimo 10 giugno.

