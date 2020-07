Fallout diventa una serie TV, in arrivo su Amazon Prime Video

Un video di venti secondi, tanto basta per scatenare la fantasia di milioni di appassionati: Fallout, una delle serie videoludiche più importanti degli ultimi dieci anni, diventerà una serie TV. E a produrla sarà Amazon insieme a Kilter Films, la stessa casa di produzione che ha realizzato Westworld. A lavorare all’adattamento “cinematografico” di Fallout sono due pezzi da novanta come Jonathan Nolan e Lisa Joy, che negli ultimi anni hanno lavorato a grandi serie TV.

Logicamente sarà della partita anche Bethesda Softworks che con i suoi studi aiuterà gli sceneggiatori a realizzare un adattamento che sia fedele all’originale e non stravolga troppo la storia di uno dei videogame più importanti di sempre. Per il momento le notizie a disposizione sono molto scarne e non si sa bene né su cosa verterà la serie TV né quali saranno i protagonisti del cast. L’unica cosa certa è che Amazon ha deciso di puntare forte su questa serie TV e il budget sembra essere molto importante. Un ulteriore segnale del fatto che Amazon Prime Video voglia diventare un avversario credibile di Netflix.

Fallout, di cosa parlerà la serie TV

Gli sceneggiatori sono già al lavoro sulla trama della serie TV, ma per il momento non è trapelato nulla. Il materiale a disposizione è veramente tanto e possono attingere a piene mani dall’immaginario costruito in questi anni dal videogame. Ci sono tutte le condizioni affinché la serie TV dedicata a Fallout diventi una delle migliori del suo genere.

Inoltre, l’investimento fatto da Amazon dimostra quanto i videogame siano diventati importanti nella cultura della nostra epoca. Fallout, infatti, non è il primo videogioco da cui verrà tratta una serie TV: HBO sta già lavorando all’adattamento televisivo di The Last of Us.

Quando arriva la serie TV di Fallout su Amazon Prime Video

Difficile stabilire delle tempistiche certe. Impossibile che la serie TV arrivi quest’anno, molto più probabile il fatto che sarà disponibile il 2021, se non addirittura nel 2022.