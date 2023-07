Fatturazione elettronica per hotel e ristoranti: ecco come funziona

Fonte foto: Shutterstock

Bar, hotel e ristoranti da tanti anni sono tenuti a rilasciare scontrino o ricevuta fiscale ai propri clienti. Ma è solo dal 2019 che le attività dei settori dell’ospitalità e della ristorazione sono obbligate ad emettere una fattura elettronica su richiesta a tutti i consumatori senza partita IVA.

Alcune delle principali regole sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate in diversi interpelli, uno dei più importanti è il n.7 del 16 gennaio 2019: al suo interno spiega che la fattura elettronica si può emettere al posto dello scontrino o della ricevuta solo su esplicita richiesta del cliente. Un passo avanti si è fatto nel 2022 quando sono state introdotte alcune novità, come i nuovi codici che permettono di identificare il tipo di documento e tracciare meglio i movimenti. Una cosa è certa: albergatori e ristoratori devono poter gestire questi aspetti con estrema facilità, grazie all’uso di un software di fatturazione elettronica intuitivo e sicuro. Vediamo nel dettaglio come funziona la fatturazione elettronica per hotel, bar e ristoranti e cosa offre Libero SiFattura a questo tipo di imprese.

Fattura elettronica hotel, quando è necessaria e per cosa

Tra le tante aziende coinvolte nella trasformazione digitale spiccano gli hotel che lavorano spesso sia con il B2C, il consumatore finale, ovvero l’ospite che prenota e soggiorna presso la struttura, che con il B2B, cioè con le agenzie viaggi.

Quando i servizi sono acquistati tramite agenzia viaggi, l’hotel è tenuto a inviare loro una fattura elettronica. Se, invece, l’acquisto è effettuato direttamente dal cliente, quest’ultimo è tenuto ad avere scontrino o ricevuta fiscale e, solo su richiesta, una copia della fattura.

La fattura deve essere emessa entro il dodicesimo giorno successivo a quello del pagamento, se viene emessa prima, il pagamento viene comunque registrato il giorno di emissione della fattura.

Fattura elettronica bar e ristoranti, quando va utilizzata

Bar e ristoranti sono tenuti a utilizzare la fatturazione elettronica. Dal 2022 sono state introdotte alcune novità in tal senso, valide anche per le strutture ricettive:

Nuovi codici che servono a identificare la tipologia di documento

che servono a identificare la tipologia di documento Nuovi codici dettaglio , che permettono di capire subito qual è la natura della vendita

, che permettono di capire subito qual è la natura della vendita Nuove codifiche legate al tipo di ritenuta che può essere verso INPS, Enasarco, ENPAM o altro ente previdenziale

Una delle novità più importanti riguarda l’eliminazione dell’esterometro, cioè un documento con cui le aziende dovevano trasmettere i dati delle fatture per le operazioni effettuate all’estero. I dati, dal 2022, devono passare per il Sistema di Interscambio che ha sostituito l’esterometro.

Come scegliere il gestionale di fatturazione elettronica

Come descritto, la fatturazione elettronica per bar, ristoranti e hotel è un adempimento molto importante e deve essere eseguito a norma di Legge. Per facilitare l’operazione è fondamentale scegliere con molta attenzione un buon software di fatturazione elettronica, che sia facile da usare e sicuro, capace di proteggere i dati sensibili rilasciati dall’utenza. Infatti, così come per tutte le attività commerciali, anche bar, ristoranti, hotel gestiscono dati di pagamento, come quelli della carta di credito e così via.

Scegliere un buon gestionale permette di risparmiare tanto tempo e denaro nella gestione di questa noiosa parte burocratica per dedicarsi maggiormente all’organizzazione della struttura e a coccolare il cliente con menu e proposte invitanti.

Albergatori e ristoratori alla ricerca di un buon gestionale, intuitivo e semplice da usare trovano in Libero SiFattura l’alleato perfetto.

Libero SiFattura è pensato per semplificare al massimo l’invio e la ricezione di tutte le fatture elettroniche, incluse quelle per la Pubblica Amministrazione. Oltre a permettere la corretta trasmissione dei documenti tramite il Sistema di Interscambio ha anche altre utili funzioni per bar e hotel. Per esempio, permette un accesso multiaccount, in modo che il software possa essere usato da più persone. Inoltre, consente di archiviare i documenti e averli sempre a disposizione o anche di creare un’anagrafica di tutti i contatti, per averli sempre a disposizione.

Il software è proposto in tre versioni: Basic è la soluzione gratuita che permette di ricevere fatture elettroniche illimitate e inviarne fino a 10 all’anno a privati e aziende, è l’ideale per piccole attività alberghiere o piccoli bar che magari hanno aperto da poco.

SiFattura Lite è pensato per attività già avviate che lavorano maggiormente con altre realtà del settore, per esempio per chi offre catering aziendali, pranzi di lavoro e così via: permette l’invio illimitato di fatture elettroniche B2B, personalizzazione dei documenti, report e assistenza prioritaria.

Il piano SiFattura Pro è pensato per chi lavora con la Pubblica Amministrazione, quindi magari per i ristoranti che ospitano convegni regionali e così via.

Ogni tipo di struttura alberghiera o ricettiva può, quindi, trovare in SiFattura il software di fatturazione elettronica ideale per i propri bisogni.

