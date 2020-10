FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X arriva a dicembre: i dettagli

Per i fan di FIFA la data da segnare in calendario è il 4 dicembre: arriverà proprio in quel giorno FIFA 21, sia per PlayStation 5 che Xbox Series S|X. Oltre ad annunciare il lancio, EA Sports ha lasciato trapelare che nelle prossime settimane regalerà al pubblico qualche altro gustoso dettaglio sulla nuova generazione del gioco.

Gli occhi sono tutti puntati sulla versione dedicata alle attesissime console di prossima uscita di casa Sony e Microsoft, per questo EA Sports ha scelto di affidarsi a una data specifica per uno dei suoi prodotti di punta. Sono infatti tante le novità, in particolare dal punto di vista della tecnologia, su cui PS5 e Xbox Series S/X hanno influito apportando notevoli miglioramenti di gioco. È invece già disponibile all’acquisto FIFA 21 per le altre piattaforme più apprezzate dal pubblico: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Nintendo Switch, edizioni lanciate sul mercato già lo scorso 9 ottobre.

FIFA 21: a che punto eravamo rimasti con le novità?

Quello che già sappiamo su FIFA 21 è che permetterà di avere tempi di caricamento molto più veloci rispetto al passato, avanzamento dovuto al disco SSD integrato sia su PlayStation 5 che su Xbox Series S/X. Un passo avanti l’ha compiuto anche l’esperienza di gioco, grazie a una grafica completamente rivista, una immersività migliorata e un nuovo approccio nei confronti dei movimenti dei giocatori, più fluidi e realistici di sempre.

Sono ancora tante però i dettagli su cui gli appassionati vorrebbero avere qualche indiscrezione in più, almeno prima di poter giocare con le console in arrivo il mese prossimo. Intanto, però, EA Sports ha voluto regalare ai giocatori una possibilità in più per vivere le emozioni di FIFA 21 in pompa magna. E in questo c’entra il programma Dual Entitlement.

FIFA 21 su PS5, gratis con Dual Entitlement (ma ad alcune condizioni)

Attraverso il programma denominato Dual Entitlement, EA Sport consente di scaricare una copia digitale gratuita (unico formato disponibile per queste piattaforme) del gioco per PS5. Ma come funziona questo interessante upgrade a prezzo zero?

Prima di tutto, bisogna precisare che bisogna aver acquistato prima FIFA 21 per PlayStation 4 o Xbox One. Una volta in possesso di ciò, sarà possibile effettuare il download gratuito del gioco per le due console di ultima generazione ma necessariamente prima del lancio di FIFA 22, previsto orientativamente per settembre/ottobre 2021.

Per chi intende iniziare a giocare sulla precedente console per poi godere di tutte le evoluzioni previste per PS5 e Xbox Series S|X è giusto ricordare che non tutti i progressi vengono automaticamente trasferiti da PS4 e Xbox One. Infatti, gli unici a godere di questo beneficio sono quelli relativi a Ultimate Team e Volta, mentre restano fuori le Stagioni Online, Co-Op, la modalità Carriera Pro Clubs.