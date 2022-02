Film e serie con Julia Garner, protagonista di Inventing Anna

La miniserie Inventing Anna può essere piaciuta o meno, ma uno dei punti su cui c’è il massimo accordo è la bravura di Julia Garner nell’interpretare la protagonista Anna Delvey, all’anagrafe Sorokin. La serie, creata da Shonda Rhimes, è disponibile su Netflix e ha già riscosso un enorme successo.

Julia Garner nella miniserie replica alla perfezione atteggiamento, tono e movenze della vera Anna, dando vita a un’interpretazione davvero convincente. Classe 1994, l’attrice statunitense ha un curriculum ricco di esperienze sia per il cinema sia per la tv. Figlia di un insegnante di storia dell’arte e di una ex attrice e terapeuta, ha iniziato a recitare da bambina. Il suo debutto è avvenuto nel 2011, a 17 anni, nel thriller La fuga di Martha. Nella sua carriera ha vinto due Emmy come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica e ha ottenuto varie nomination, anche ai Golden Globe.

Ozark e le altre serie tv con Julia Garner

Inventing Anna a parte, la serie tv per la quale Julia Garner è più famosa (e per la quale ha vinto i due Emmy) è sicuramente Ozark. La serie tv Netflix – sulla piattaforma di streaming sono disponibili quattro stagioni – ha esordito nel 2017 e racconta la storia di un consulente finanziario che si trasferisce con tutta la famiglia da Chicago a una località turistica dell’Ozark per poter riciclare 500 milioni di dollari al servizio di un boss della droga. Nella serie l’attrice interpreta il ruolo di Ruth Langmore.

Julia Garner, seppur con ruoli minori, ha preso parte anche ad altre serie tv: su Netflix, ad esempio, possiamo vederla in Maniac, serie comica del 2018 con Emma Stone (è disponibile una sola stagione) in cui due estranei in crisi fanno amicizia durante una sconvolgente sperimentazione farmaceutica. Su Prime Video, invece, si può vedere l’attrice al lavoro nella serie Modern Love.

Altre comparse di Garner sono da segnalare nelle serie tv The Americans (Fox), Girls (Sky Box Sets), The Get Down (Netflix), Waco (Paramount Channel) e Dirty John (Netflix).

Tutti i film con Julia Garner

L’esordio di Julia Garner come attrice avviene proprio nel cinema, con La Fuga di Martha (2011), film per il quale ottiene il plauso della critica. Molto apprezzate sono state anche le sue interpretazioni, tra le altre, nei film Electrick Children, Noi siamo infinito, We Are What We Are, Sin City – Una donna per cui uccidere e Grandma. Dopo il 2016 ha recitato anche in Tomato Red, One Percent More Humid e Everything Beautiful Is Far Away. L’ultimo film al quale ha preso parte, per il momento, è The Assistant nel 2019.

Quali di questi film si trovano sulle principali piattaforme di streaming, nel catalogo italiano? Non molti, purtroppo. Su Prime Video sono disponibili per il noleggio o l’acquisto We Are What We Are, Grandma e La fuga di Martha. Quest’ultimo è visibile anche per gli abbonati a Disney+.