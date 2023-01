Film e serie da ridere: le nuove uscite su Netflix

Da soli o in compagnia, guardare in tv una storia leggera e divertente è sempre una buona idea per ritrovare il buonumore. Nelle prime settimane del 2023 il catalogo Netflix si è arricchito con tre titoli inediti (e un classico di vecchia data) che rientrano esattamente in questa categoria. Si tratta di film comici e sitcom per tutti i gusti: alcune hanno un "sottofondo sentimentale" abbastanza commovente, altre sono più irriverenti e bizzarre. Ecco allora i nuovi titoli comici da cercare su Netflix.

Candidato unico

Una irriverente commedia politica francese: ecco cos’è Candidato unico, serie tv (per ora composta da una stagione) uscita su Netflix a gennaio 2023. Il protagonista è un animatore di un centro giovanile della periferia di Parigi che diventa uno dei candidati alle elezioni presidenziali. La domanda, però, è questa: la Francia è davvero pronta per un presidente nero? La visione è consigliata ai maggiori di 13 anni. Nel cast ci sono Jean-Pascal Zadi, Éric Judor e Benoît Poelvoorde nel ruolo dei protagonisti.

You people

Disponibile da venerdì 27 gennaio su Netflix, questa commedia romantica dura poco meno di due ore e ha per protagonisti due millennial di Los Angeles di estrazione sociale diversa che si innamorano e devono affrontare la prova più dura e delicata della loro storia: conoscere i rispettivi genitori. Non mancheranno, ovviamente, scontri familiari e culturali: un ingrediente sempre vincente in questo genere di commedie leggere e spassose. Diretto da Kenya Barris, che lo ha anche scritto insieme a Jonah Hill, il film ha tra gli interpreti Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus e Lauren London.

That ‘90s Show

Scontri generazionali, equivoci familiari e bizzare situazioni tutte da ridere: ecco gli ingredienti di questa sitcom uscita a gennaio 2023 su Netflix (per ora c’è una sola stagione), sequel di That ‘70s Show. Questa volta Kitty e Red Forman, dal momento che la nipote Leia decide di trascorrere l’estate nel Wisconsin, aprono le porte del loro seminterrato per accogliere una nuova generazione di adolescenti. Creata da Bonnie Turner, Terry Turner, Gregg Mettler e Lindsey Turner, la serie include nel cast Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Reyn Doi, Sam Morelos e Maxwell Acee Donovan.

Jerry Mcguire

Questo film potrebbe essere un titolo bonus della lista: sebbene sia uscito nel 1996, infatti, è entrato a far parte del catalogo Netflix proprio a inizio gennaio 2023. Si tratta di una commedia sentimentale (ma alcuni lo definiscono un "dramma allegro") diretta da Cameron Crowe, candidata a cinque Premi Oscar e con protagonisti Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. e Renée Zellweger. La trama ruota attorno all’agente sportivo Jerry Maguire, sfinito dal cinismo del suo lavoro. L’uomo decide dunque di ricominciare da capo con un solo cliente fidato. Nel frattempo trova anche l’amore…