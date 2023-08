Film e serie tv con Henry Cavill in streaming

Fonte foto: Netflix

Henry Cavill ha detto addio al ruolo di Geralt di Rivia nella serie The Witcher. La seconda parte della terza stagione, che è appunto l’ultima con Cavill protagonista, è uscita su Netflix il 27 luglio. Nella quarta stagione Cavill sarà sostituito da Liam Hemsworth. L’attore britannico quarantenne ha preso parte nel corso della sua carriera a vari altri film e serie tv amati dal pubblico, molti dei quali sono disponibili in streaming. Per chi volesse vedere qualche film o serie con Henry Cavill, allora, ecco i titoli da cercare sulle principali piattaforme.

I Tudors

Dal 2007 al 2010 Henry Cavill ha interpretato Charles Brandon nella serie I Tudors, disponibile in streaming su NOW. La serie è ambientata durante il regno di Enrico VIII d’Inghilterra e racconta la vita del sovrano, compresi i problemi matrimoniali, i giochi di potere e i sotterfugi a corte. Nel cast ci sono anche Sam Neill e Natalie Dormer.

I film di Superman

Uno dei ruoli per cui Cavill è più noto è quello di Superman nel film L’uomo d’acciaio, del 2013. La pellicola, che racconta le origini del supereroe, è visibile su Prime Video. L’attore britannico ha interpretato lo stesso ruolo anche nei film successivi: Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 (su Netflix e Prime Video), Justice League del 2017 (su Netflix) e Zack Snyder’s Justice League del 2021 (a noleggio su Prime Video e Apple TV+).

Enola Holmes

I film Enola Holmes ed Enola Holmes 2 sono usciti nel 2020 e nel 2022 su Netflix e hanno per protagonista la giovane Enola, appunto, interpretata da Millie Bobby Brown: è la sorella del più noto Sherlock Holmes e desidera farsi strada come detective. A vestire i panni di Sherlock in questi film è Cavill, che ne restituisce un’interpretazione ben diversa da quelle già viste al cinema o in tv (ad esempio nella versione con Benedict Cumberbatch).

Operazione U.N.C.L.E.

Abbiamo citato i ruoli per cui Cavill è più noto, ma naturalmente l’attore ha preso parte a molti altri progetti per il cinema e la tv. Ad esempio, il film Operazione U.N.C.L.E. (il titolo originale è The Man from U.N.C.L.E.) di Guy Ritchie. Uscito nel 2015, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie degli anni Sessanta: si può vedere su NOW.

La fredda luce del giorno

Will arriva in Spagna per trascorrere una settimana di vacanza in barca con la famiglia, ma i rapporti tra lui e il padre sono a tal punto tesi da dare luogo a un piccolo incidente. Inizia così il film La fredda luce del giorno, visibile a noleggio su Apple TV+ e Prime Video. In questo thriller uscito nel 2012 recitano anche Bruce Willis e Sigourney Weaver, oltre a Henry Cavill nel ruolo di Will.