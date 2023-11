Nuovo Fire TV Stick 4K in offerta al minimo storico: offerta sconvolgente

Fonte foto: Amazon

Non è Black Friday senza una super promo sui Fire TV Stick, uno dei dispositivi più amati e venduto su Amazon. E infatti anche in questo Black Friday 2023 troviamo in offerta le chiavette multimediali di Amazon e con uno sconto super interessante. Come capita sempre in questi casi, in offerta ci sono tutti e cinque i modelli disponibili sul mercato, ma in questo articolo ci concentreremo soprattutto sul Fire TV Stick 4K e sul Fire TV Stick 4K Max. I motivi sono principalmente due: lo sconto è elevato (sfiora il 50%) e perché sono stati lanciati sul mercato da circa un mese. Le nuove versioni assicurano una maggiore potenza e supportano tecnologie innovative per la miglior qualità audio e video possibile.

L’offerta è veramente accattivante e puoi sfruttare anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Quindi, puoi acquistarlo oggi e nel caso rimandarlo indietro con tutta calma. Approfittane subito, lo sconto è elevato, fai un super acquisto e trasformi il tuo televisore in uno smart TV con i super poteri.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K max

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Fire TV Stick 4K: prezzo, offerta e sconto

Andiamo direttamente al sodo e parliamo di prezzi. Oggi trovi il Fire TV Stick 4K in offerta con uno sconto del 44% a un prezzo di 34,99€. Inutile dire che si tratta del minimo storico: è stato lanciato sul mercato da meno di un mese e questo prezzo è veramente eccezionale. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore.

Fire TV Stick 4K

Ottima offerta anche per il modello leggermente più performante: il Fire TV Stick 4K Max. Anche in questo caso si tratta della nuova versione e la trovi a un prezzo di 56,99€ con uno sconto del 29%. Puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. La consegna avviene in meno di ventiquattro ore.

Fire TV Stick 4K max

Per chi, invece, vuole spendere un po’ di meno, ci sono in offerta anche il Fire TV Stick "normale" e il Fire TV Stick Lite. Le differenze principali riguardano la velocità nell’aprire le varie applicazioni e il mancato supporto alla risoluzione 4K. Le trovi rispettivamente a un prezzo di 24€ (Fire TV Stick "normale", sconto del 27%) e 22,99€ (Fire TV Stick Lite, sconto del 34%).

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

In offerta anche il Fire TV Cube, il lettore multimediale per lo streaming top di gamma e dalle prestazioni superiori. Grazie allo sconto Black Friday lo trovi a un prezzo di 109,99€, con uno sconto del 31%.

Fire TV Cube

Perché acquistare il Fire TV Stick 4K

Parlare solamente delle caratteristiche del Fire TV Stick 4K (e del Fire TV Stick 4K Max) può risultare ridondante. Invece, è molto più utile spiegare i motivi per i quali è utile acquistare questo dispositivo. Per chi non lo sapesse, il Fire Tv Stick 4K (così come tutte le altre versioni) è una chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e lo rende un super smart TV. Infatti, questo piccolo accessorio è utilissimo grazie alle sue molteplici funzionalità. Non solo ti permette di accedere a tutte le piattaforme di video streaming più utilizzate (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube, RaiPlay, solo per citarne alcune), ma puoi controllare anche i dispositivi intelligenti presenti in casa grazie al telecomando con Alexa integrato. Inoltre, con in questa nuova versione hai la sicurezza che ogni contenuto che vedi ha immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e anche l’avvolgente audio Dolby Atmos.

Altro motivo per acquistare il Fire TV Stick 4K è la facilità del montaggio e della configurazione: in meno di cinque minuti completi tutto ed è già funzionante. La procedura da fare è molto semplice: colleghi il Fire TV Stick 4K al televisore e alla presa di corrente, e poi segui le indicazioni sull’app dello smartphone per collegarlo alla rete Wi-Fi della tua abitazione. Una volta completato puoi cominciare a scaricare le tue app preferite.

Fire TV Stick 4K