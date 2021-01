Firfefox: in arrivo un'interfaccia tutta nuova per sfidare Chrome

Novità in arrivo per Firefox. Nel futuro prossimo il browser della volpe potrà contare su un’interfaccia completamente rinnovata. Mozilla ha infatti annunciato l’avvio delle prime fasi di lavoro, già comunque apprezzabili attraverso Nightly, il canale di aggiornamento attraverso il quale viene lanciata la versione alpha a seguito di ogni modifica.

Non è il primo restyling per Firefox: sono datati 2012, con la versione Australis, e 2017, con Photon, gli ultimi due cambi di look del browser. Proton, questo il nome in codice dell’interfaccia utente attualmente in lavorazione, è stato presentata presentata a inizio mese ma solo nelle ultime ore sono stati resi noti i primi mockup, pubblicati in rete dal sito web Techdows, che mostrano in pratica quali saranno le variazioni visive che sarà possibile riscontrare nella versione finale, quella che verrà contraddistinta dal numero 90. Sono molti i cambiamenti previsti, soprattutto ad alcuni elementi particolarmente utilizzati e che sarà importante cominciare a conoscere fin da subito per prendere confidenza con il nuovo stile in arrivo.

Firefox, come cambia l’interfaccia

Come anticipato, al centro della tornata di modifiche allo stile di Firefox ci sono alcune aree di rilievo, viste le funzionalità che racchiudono. In particolare, saranno la barra degli indirizzi, degli strumenti e dei tab (dall’aspetto più arrotondato negli angoli) a godere del nuovo look. A questi tre elementi, si uniscono poi la barra delle informazioni e il menu ad hamburger, ovvero quello riconoscibile attraverso l’icona formata da tre linee orizzontali. In particolare, quest’ultimo imparerà durante l’utilizzo quali sono le funzioni più utilizzate; procederà dunque a lasciare visibili solo queste ultime, nascondendo tutte le altre che saranno comunque richiamabili attraverso la voce “Espandi”.

Cambio anche per il door hanger, ovvero l’insieme di informazioni relative alla pagina che si sta visitando che compare facendo clic sull’icona a forma di tre punti posizionata a destra dell’URL. Come si evince da una delle demo, diventerà più semplice anche personalizzare il look della pagina Nuovo Tab. Ultima ma non meno importante è la possibilità di scegliere un tema, uno sfondo e i toggle per le sezioni Siti Principali e Contenuti Pocket, in modo da poter personalizzare l’aspetto grafico in maniera sempre più capillare.

Firefox, quando arriverà la nuova interfaccia

Per vedere in azione la nuova interfaccia grafica bisognerà ancora attendere un po’, visto che siamo ancora agli inizi dello sviluppo. Proton dovrebbe infatti fare capolino verso la metà del mese di maggio, almeno stando alla tabella di marcia di Mozilla. In attesa, però, è possibile cominciare a dare uno sguardo alle novità, direttamente dalla propria versione del browser.

Farlo è semplice: è sufficiente scrivere “about:config” nella barra degli indirizzi, cercando successivamente la voce Proton. Successivamente, basta cliccare sul pulsante + e cliccare sulla voce false per trasformarla in true. Ovviamente, è necessario ricordare che tale opzione potrebbe creare dei malfunzionamenti, meglio dunque fare attenzione.