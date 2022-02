Fitbit Versa 3 in offerta con uno sconto eccezionale

Tra i tanti prodotti disponibili su Amazon ce ne sono alcuni esclusivi che troviamo solamente sulla piattaforma di e-commerce. Solitamente si tratta di versioni speciali di uno smartphone o di uno smartwatch che un’azienda decide di vendere solamente su Amazon. Ed è proprio il caso di questa versione dello smartwatch Fitbit Versa 3, che oggi troviamo anche in super offerta a 159,90€ con uno sconto di ben il 30% sul prezzo di listino . E lo si può pagare anche a rate a tasso zero grazie al servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Il Fitbit Versa 3 è uno degli ultimi smartwatch lanciati dall’azienda statunitense ed è pensato per coloro che vogliono tenere sotto controllo il proprio benessere psico-fisico. Oltre alle classiche funzionalità per il monitoraggio della salute, l’orologio smart permette anche di controllare il livello di stress e offre degli esercizi di respirazione ad hoc per riprendersi dopo una giornata particolarmente stancante. Lo smartwatch di Fitbit integra anche il GPS, funzione molto utile quando ci si allena. Si tratta di uno smartwatch completo sotto ogni punto di vista e di una delle migliori offerte disponibili in questo momento su Amazon.

Fitbit Versa 3: la scheda tecnica

Il Fitbit Versa 3 è un orologio smart molto interessante e non solo per il design (diverso da tutti gli altri, con uno schermo di forma quasi ovale). Lo smartwatch offre tante funzionalità molto utili e in alcuni casi si sostituisce anche allo smartphone grazie alla possibilità di ricevere notifiche e messaggi direttamente sul polso.

L’orologio smart ha uno schermo abbastanza grande e con la possibilità di cambiare il quadrante anche ogni giorno, grazie agli oltre cento disponibili. È possibile anche memorizzarne cinque preferiti e sostituirli velocemente in base all’occasione.

Per il benessere psico-fisico è disponibile una dashboard che mostra i principali parametri vitali. Il Fitbit Versa 3 monitora ventiquattro su ventiquattro il battito cardiaco e anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un valore diventato sempre più importante negli ultimi mesi. Per la salute mentale c’è un’app che valuta il proprio livello di stress e offre degli esercizi per la respirazione. Per l’attività fisica sono 20 gli allenamenti disponibili e c’è anche la possibilità di utilizzare il GPS integrato mentre si corre all’aperto. Dopo un allenamento intenso, lo smartwatch mostra anche il Livello di Recupero Giornaliero basato sui dati del proprio corpo.

Non manca il monitoraggio del sonno, con un report completo sulla qualità del proprio riposo. Collegando lo smartwatch al proprio smartphone è possibile anche ricevere notifiche e messaggi direttamente sullo schermo dell’orologio. La batteria assicura un’autonomia di circa una settimana.

Fitbit Versa 3 in offerta: prezzo e sconto

Il Fitbit Versa lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 159,90€, ben il 30% in meno rispetto al prezzo di listino. Per lo smartwatch si tratta di un prezzo molto vicino al suo minimo storico: acquistandolo oggi si risparmiano più di 70€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 31,98€ al mese. Il wearable viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo. La consegna per i clienti Amazon Prime è prevista nel giro di pochi giorni.

