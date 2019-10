Football Manager 2020: quando esce e come fare il preordine

15 Ottobre 2019 - Arriva, con molte novità, la versione 2020 di Football Manager. E non ci sarà da attendere molto prima di provarle: l’ultima edizione del gestionale di calcio sviluppato da Sports Interactive e pubblicato da Sega arriverà il 19 novembre 2019, ma è possibile già preordinarlo negli store partner di Sega.

Tra le tante novità di Football Manager 2020 c’è anche una versione per Google Stadia, la nuova piattaforma di gaming in streaming di Google. Ci sarà anche la versione Touch, per Steam iOS e Android, e quella Mobile per iOS e Android. Tutte queste versioni usciranno contemporaneamente, tranne la versione di Football Manager Touch per Nintendo Switch e quella per Stadia, che arriveranno poco dopo (la data non è stata ancora ufficializzata). Le principali novità riguardano sia la gestione del club nel complesso che quella dei singoli giocatori (con una particolare attenzione alla crescita dei giovani). Migliorata, infine, la grafica del videogioco.

Football Manager 2020: le novità

La novità più evidente di Football Manager 2020 è il “Development Centre“, un vero e proprio centro di sviluppo del talento dei giovani giocatori. Una sorta di “hub” dal quale potremo visualizzare la panoramica dei giovani giocatori del nostro club e leggere consigli per ognuno di loro.

La “Club Vision“, invece, ci permette di dare uno sguardo generale allo stato di salute del nostro club, con riferimento non solo alla stagione in corso ma anche in ottica del raggiungimento di traguardi pluriennali. È ora possibile anche stabilire in anticipo, al momento dell’acquisto di un giocatore, il suo tempo di gioco nella stagione in corso e nelle future. Ciò permette di impostare un percorso di crescita dei giocatori più giovani, come anche di valorizzare un calciatore che successivamente vorremo cedere.

In Football Manager 2020 migliora anche la grafica, con nuovi modelli dei giocatori, molto più realistici che in passato. Novità anche per quanto riguarda i ruoli all’interno del team: arrivano le figure del Responsabile dello sviluppo dei giocatori e del Direttore tecnico.

Football Manager 2020: come preordinarlo

Il 19 novembre Football Manager 2020 sarà disponibile in versione fisica e digitale. È già possibile preordinarlo con uno sconto del 10%, rivolgendosi agli store partner di Sega (https://www.sega.com/sega-approved-partner-list). Ci sarà a breve anche una lista di retailer fisici dove preordinare, con lo stesso sconto del 10%, la propria copia di Football Manager 2020.