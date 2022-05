Formula 1, come vedere in streaming gratis il GP di Spagna 2022

Si torna a correre in Europa dopo la tappa fatta a Miami. E comincia anche il periodo più caldo per la Formula 1, e non solo per le temperature che cominciano a salire. La sfida tra Ferrari e Red Bull si fa sempre più accesa, con la scuderia di Max Verstappen che è riuscita a colmare il gap iniziale con le Rosse e ad avere anche un paio di decimi di vantaggio sul passo gara. Il merito è degli sviluppi portati in questo inizio di stagione e anche di un alleggerimento generale della monoposto. Ora tocca alla Scuderia di Maranello rispondere e per il GP di Spagna che si corre in questo weekend sul circuito di Montmeló (vicino Barcellona) la Ferrari ha pronto un pacchetto evolutivo piuttosto corposo.

La Rossa porterà in Spagna un nuovo fondo, una nuova ala posteriore e altre migliorie che dovrebbero alleggerire la monoposto di circa 2 chilogrammi. L’obiettivo è recuperare il gap che si è creato con la Red Bull e tornare a performare al meglio. Il circuito spagnolo è uno dei più completi di tutto il calendario: ogni settore ha le sue difficoltà, con una prima parte molto veloce e poi un terzo settore guidato che dovrebbe essere favorevole alla Ferrari. Vedremo se le novità porteranno davvero il miglioramento sperato.

Tutto il weekend di gara sarà un’esclusiva SkySport e TV8, il canale del digitale terrestre di proprietà della stessa Sky. Chi non potrà essere in casa, potrà seguire il GP di Spagna 2022 in streaming gratis utilizzando SkyGo e il sito di TV8. Inoltre, c’è anche la soluzione NowTV, piattaforma on demand accessibile da qualsiasi dispositivo. Ecco come vedere il GP di Spagna 2022 in diretta streaming gratis.

GP di Spagna 2022 di Formula 1: orari

Con il ritorno in Europa, gli orari del gran premio sono accessibili a tutti. Si parte venerdì 20 maggio con due sessioni di prove libere, si continua sabato con la terza sessione di prove libere e con le qualifiche nel pomeriggio. Poi la domenica c’è l’appuntamento con la gara. Ecco il calendario del GP di Spagna 2022.

Prove libere 1 – venerdì 20 maggio ore 14:00

– venerdì 20 maggio ore 14:00 Prove libere 2 – venerdì 20 maggio ore 17:00

– venerdì 20 maggio ore 17:00 Prove libere 3 – sabato 21 maggio ore 13:00

– sabato 21 maggio ore 13:00 Qualifiche – sabato 21 maggio ore 16:00

– sabato 21 maggio ore 16:00 Gara – domenica 22 maggio ore 15:00

Dove vedere in TV il GP di Spagna 2022 di Formula 1

Sarà ancora SkySport F1 il canale dedicato al Gran Premio di Spagna 2022. Sul canale satellitare di Sky verranno trasmesse in diretta tutte le prove libere, la qualifica e anche la gara. Inoltre, ci saranno i consueti approfondimenti dallo studio e dal paddock. Per chi non ha un abbonamento a Sky, c’è una valida alternativa: Now TV, la piattaforma on demand di proprietà sempre di Sky. Su Amazon è disponibile anche la Now Smart Stick, una chiavetta multimediale con all’interno due mesi di abbonamento al pacchetto sport di NowTV. Oggi la troviamo anche scontata del 50% a un super prezzo.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Infine, le qualifiche e la gara verranno tramesse anche in diretta da TV8, canale del digitale terrestre.

Come seguire in streaming gratis il GP di Spagna 2022 di Formula 1

Per chi non potrà guardare la gara in TV, c’è la possibilità di vedere in streaming gratis il GP di Spagna 2022. Le soluzioni sono diverse, ma la più semplice è SkyGo, l’app dedicata ai clienti Sky che permette di guardare in streaming i principali canali della piattaforma satellitare. Per seguire il GP di Barcellona basta lanciare l’app (disponibile per smartphone, computer, tablet), inserire le proprie credenziali e poi premere sul banner dedicato alla Formula 1 presente nella home page. Nel giro di qualche minuto partirà lo streaming in diretta. Una valida alternativa è NowTv: anche in questo caso bisogna avere l’app ed essere registrati sulla piattaforma.

Infine, c’è la possibilità di guardare il GP di Spagna 2022 di F1 in streaming gratis sul sito di TV8. Non c’è bisogno di nessun abbonamento e di nessuna registrazione: basta accedere al sito e alla sezione dedicata allo streaming.