Fornite, le auto possono volare, ma è colpa di un glitch

Le automobili su Fortnite hanno preso il volo. Letteralmente. Non facciamo riferimento al fatto che con l’aggiornamento rilasciato il 5 agosto siano stati aggiunti quattro nuovi veicoli pilotabili, ma al fatto che le automobili su Fortnite sono in grado di prendere il volo e di essere guidate come se fossero degli aerei. Questo a causa di un glitch scoperto quasi per caso dai giocatori che hanno pensato bene di pubblicare alcuni filmati online.

Quella che può sembrare una trovata geniale, in realtà è un problema piuttosto grave. Il motivo è abbastanza semplice: chiunque lo può sfruttare per avere un vantaggio considerevole nel videogame e vincere in maniera piuttosto semplice. Infatti, stando in alto si possono controllare i movimenti dei nemici e avvertire i propri compagni. Non è la prima volta che su Fortnite viene scoperto un glitch di questo tipo e gli sviluppatori si sono dimostrati sempre molto veloci nel risolverlo. Anche in questo caso c’è bisogno della massima urgenza, altrimenti il gameplay del gioco può venire compromesso per i prossimi giorni.

Fortnite, le auto possono volare: ecco come fare

Un glitch assurdo permette ai quattro veicoli aggiunti su Fortnite di volare. Basta veramente poco per attivare questo trucchetto per spiccare il volo e diventare imprendibili. Come attivare il gltich che permette alle auto di volare? Molto semplice: come prima cosa bisogna andare al ponto ad ovest di Corso commercio. Qui solitamente è presente uno dei camion che possono essere guidati su Fortnite.

La prima cosa da fare è distruggere tutto il legno presente nel carico posteriore e poggiare al suo posto una tanica di benzina. A questo punto basta entrare nel camion, accelerare e magicamente il veicolo spicca il volo, proprio come se fosse un elicottero. Il bug, però, non finisce qui: mentre si è in volo non viene consumata nemmeno la benzina, il che rende il veicolo utilizzabile all’infinito.

Non si sa fino a quando sarà possibile utilizzare questo bug, ma è quasi certo che Epic Games correrà molto presto ai ripari con una patch correttiva.