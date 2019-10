Fortnite Capitolo 2, il trucco per uccidere con un colpo solo

22 Ottobre 2019 - Momentaneamente messe da parte le proteste in rete relative alla difficoltà nel completare il Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite, gli utenti hanno iniziato a scandagliare la nuova mappa per cercare armi particolare o forzieri nascosti. Il lavoro dei dataminer ha dato il suo frutto: nel codice del videogame è stata scovata una nuova arma in grado di infliggere un danno pari 90 (il massimo della vita in Fortnite è 100).

Questo nuovo oggetto prende il nome di Mythic Goldfish e più che una vera e propria arma si tratta di un pesce rosso che può essere lanciato per infliggere un danno pesante agli avversari. L’oggetto “mitologico” è nascosto in uno dei corsi d’acqua che caratterizzano la nuova mappa di Fortnite 2 e può essere pescato dai giocatori (la pesca è una delle nuove attività integrate nel videogame). Questo “trucco” creerà sicuramente molto dibattito tra gli appassionati del videogame: già in passato erano state aggiunte armi così potenti ed Epic Games era stata costretta a eliminarle.

Che cosa è Mythic Goldfish

Il primo oggetto mitico della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite è un’arma molto potente che ha destato subito la preoccupazione dei gamer più incalliti. Si tratta di un oggetto da lancio capace di infliggere ben 90 danni all’impatto che si ottiene in maniera del tutto casuale pescando in uno dei corsi d’acqua presenti nella mappa. L’arma da lancio non era ancora stato confermato da Epic Games, ma un video pubblicato su Reddit mostra come un giocatore viene facilmente eliminato dal “Mitico Pesce Rosso“.

In particolare, l’utente, al momento dell’impatto, aveva a disposizione solo 59 punti vita su 100 e senza alcuno scudo a protezione la sua fine è stata ineluttabile. In molti credevano che l’oggetto non fosse ancora stato abilitato, un’arma devastante che di certo non farà la felicità dei giocatori. Al momento ancora non è dato sapere quanto questo tipo di oggetto da lancio sia effettivamente raro da trovare.

Le armi di Fortnite

Per ora Epic Games non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma le cose potrebbero presto cambiare. Del resto non sarebbe la prima volta che gli sviluppatori sono “costretti” a tornare sui loro passi per apportare delle modifiche richieste a gran voce dai giocatori online. L’ultima arma mitica introdotta in Fortnite, l’Infinity Blade, era estremamente potente tanto che, dopo una serie di aspre critiche e infuocate polemiche della community del gioco, è stata rivista e depotenziata con tanto di scuse da parte degli uomini di Epic Games.