Fortnite, in arrivo gli elicotteri: cosa cambia

6 Marzo 2020 - A poco più di una settimana dall’inizio della Stagione 2 Capitolo 2 di Fortnite, è già arrivato l’update 12.10. L’ultimo aggiornamento di Fortnite questa volta non è stato preceduto dalla classica introduzione di Epic Games in cui spiega tutte le novità, comprese quelle inserite nella Battaglia Reale, da sempre la modalità preferita dai gamer di tutto il mondo.

Spetta quindi ai giocatori scoprire le novità, ma c’è chi, come sempre, non si ferma all’apparenza, ma prova a scandagliare il codice alla ricerca di nuove modalità e inedite funzioni. Ed è grazie a questo incessante lavoro di alcuni dataminer che è stata scoperta una novità importante per il futuro: nei prossimi aggiornamenti potrebbero trovare posto gli elicotteri. L’utente Spedicey1 ha scoperto nel codice di Fortnite Stagione 2 un riferimento a non ben specificati mezzi volanti e tutto farebbe presupporre che si sta parlando proprio degli elicotteri, mezzo di trasporto richiesto a gran voce da tempo dagli stessi utenti.

Fortnite: arrivano gli elicotteri?

Le stringhe di codice denomiante “Default.Choppa” lasciano poco all’immaginazione e sembrano svelare l’arrivo di nuovi mezzi volanti. Non solo, i dati scoperti da Spedicey1 fanno riferimento a dei non meglio specificati elicotteri con una potenza pari a 1.500HP. Valori che però, potrebbero essere solo indicativi e non definitivi, immessi dagli sviluppatori solamente per attivare il codice e testarli.

Sempre secondo il dataminer, questi elicotteri non avrebbero delle armi a disposizione e si suppone potrebbero essere usati solo per degli spostamenti a lungo raggio. Notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai giocatori di Fortnite di tutto il globo i quali temevano il ripetersi di quanto accadde con l’introduzione degli “Stormwing” che all’epoca influirono pesantemente sugli equilibri del gioco. Per ora Epic games non ha rilasciato dichiarazioni in merito, per cui non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale.

Fortnite: cancellati tutti i tornei

Nel frattempo la Epic games ha annunciato che i tornei del celebre videogame che prevedono cospicui premi in denaro non avranno luogo fino a che non verranno sistemati tutti i problemi tecnici che sembrano affliggere il videogame. Problemi che sembrerebbero derivare dalle novità introdotte dalla Stagione 2 Capitolo 2 e dall’adozione del nuovo motore grafico Chaos Unreal Engine. Per il momento tutte le competizioni ufficiali sono state rimandate a data da destinarsi comprese le attività preparatorie relative alla prossima Coppa del Mondo e gli eventi di qualificazione.