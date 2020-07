Fortnite, svelata la nuova mappa della Stagione 3

La Stagione 3 di Fornite ha dato un forte scossone alle dinamiche di gioco, anche se non tutti i giocatori hanno apprezzato lo sforzo fatto da Epic Games. Tra le novità più evidenti, c’è la mappa di gioco che ha subito molte modifiche rispetto a quella della stagione precedente: l’acqua (tema centrale in queste settimane) ha coperto gran parte dei luoghi disponibili e pian piano si restringerà per lasciare spazio alla versione 2.0 della nuova mappa.

In molti sono in attesa di questo cambiamento, necessario per ravvivare un gioco che ultimamente sembra essere un po’ troppo lento. Sebbene non si sa quando Epic Games deciderà di inaugurare la nuova mappa, già da oggi sappiamo come sarà. Il merito è di VollMitBotox, un dataminer che ha scoperto tra i file di gioco presenti nell’aggiornamento 13.20 un’immagine che mostra come cambierà il gioco nelle prossime settimane o mesi. Non c’è ancora una data certa su quando verrà effettuato il rilascio, ma è sicuro che avverrà prima del termine della Stagione 3, previsto per i prossimi mesi.

Fortnite, come sarà la mappa della Stagione 3

Definirlo un cambiamento epocale è un po’ troppo, ma la nuova mappa di Fornite servirà sicuramente a ravvivare un po’ il videogame. L’immagine pubblicata su Twitter da VollMitBotox e rilanciata da FireMonkey mostra come sarà la mappa di gioco dopo che tutta l’acqua che adesso copre gran parte dell’isola verrà riassorbita. Una delle novità più importante è la presenza di una nuova mini-isola a nord di Sabbie Sudate, mentre tutta la parte ovest della mappa, al momento coperta dall’acqua, emergerà e mostrerà la novità pensate da Epic Games.

Torneranno a essere presenti anche le strade, segnale che l’arrivo delle automobili su Fortnite è sempre più vicino. Come mostrato nel trailer della Stagione 3, a breve i giocatori potranno utilizzare le automobili per spostarsi da una parte all’altra della mappa. I modelli saranno quattro, che si differenzieranno per velocità, grandezza, resistenza e autonomia del carburante.