Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: iStock

Uno scatto magnifico realizzato a Napoli ha generato una gran curiosità in casa NASA. In effetti la fotografia è a dir poco ammaliante, considerando come il cielo sopra il golfo della città partenopea sia arricchito da una luce inaspettata. Una meteora che, dalla prospettiva della foto realizzata, sembra pronta a gettarsi sulla città. Una scena che quasi richiama un fermo immagine cinematografico.

La storia della foto

L’opera, perché potremmo facilmente parlare di ciò, è stata realizzata da un turista appassionato di astronomia. In vacanza sulla splendida isola di Capri, non ha potuto fare a meno di ammirare rapito il cielo sopra il Golfo di Napoli in lontananza. L’atmosfera è stata però resa unica dal passaggio di una meteora.

L’uomo è stato rapido nello scattare una foto magnifica, che ha colto la “stella cadente” in tutta la sua bellezza. Aggiunta al panorama come uno squarcio di Fontana su una tela, attraversa il cielo cobalto per poi sparire. Il tutto è avvenuto in pochi attimi ma questo abile turista è stato capace di bloccare l’evento nel tempo, regalando la foto ai cittadini di Partenope e a quelli di tutto il mondo. L’immagine ha infatti avuto un enorme risalto grazie alla NASA, e nello specifico a una delle sue tante pagine di diffusione d’immagine celesti.

Spesso i cittadini di tutto il mondo si interrogano sulle strane luci che appaiono in cielo. A volte si tratta di esercitazioni militari, altre volte di satelliti (basti pensare all’allineamento di quelli di StarLink di Elon Musk). In questo caso, però, è stato qualcosa di molto antico ad aver fatto capolino in cielo. Complimenti a Wang Letian, turista cinese appassionato di astronomia, come detto. Ha puntato il suo obiettivo con rapidità e capacità, indirizzando lo sguardo dalla Marina Grande verso Napoli al momento giusto.

La Nasa guarda Napoli

Come detto, la foto di Wang Letian ha attirato l’attenzione della NASA. L’autore ha suggerito il proprio scatto alla pagina Astronomy Pictures Daily che, come il nome suggerisce, propone scatti differenti ogni giorno per mostrare le bellezze dell’universo, il che comprende uno “sguardo dall’interno” dell’atmosfera del nostro pianeta. Il tutto affiancato da una descrizione realizzata da un astronomo esperto.

Nel caso della foto realizzata a Napoli, si può leggere questo breve testo d’accompagnamento: “Un granello di polvere cosmica che attraversa l’alta atmosfera, molto più velocemente di una foglia che cade, ha creato questa brillante striscia di meteore. In un momento serendipico, la sublime vista del cielo notturno è stata catturata dall’isola di Capri, nel Golfo di Napoli, la sera dell’8 febbraio. Guardando attraverso la baia, la fotocamera è rivolta a nord-est verso le luci di Napoli e delle città circostanti. Puntando verso l’orizzonte, la striscia di meteore termina casualmente sopra la sagoma del Vesuvio. Uno dei vulcani più famosi del pianeta. Un’eruzione del Vesuvio distrusse la città di Pompei nel 79 d.C.”.