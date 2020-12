Instagram ha senza alcun dubbio cambiato radicalmente il nostro modo di vivere: quando viviamo esperienze particolari, o visitiamo nuove città è inevitabile postare uno scatto o un breve filmato sui social. L’account personale di ciascuno di noi è un vero e proprio album di ricordi, in cui, a volte, sono presenti anche pensieri e riflessioni piuttosto intimi.

Condividere momenti privati con perfetti sconosciuti per molte persone non è un problema: avere molti followers è spesso una priorità, ma non tutti sono dello stesso avviso. Se infatti vorresti usare Instagram solo ed unicamente per comunicare con i tuoi amici senza che nessun altro al di fuori della tua cerchia possa visionare i tuoi contenuti, puoi affidarti ad una modalità pensata apposta per salvaguardare la tua privacy.

Se hai infatti un account Instagram non devi necessariamente lasciarlo “aperto” al pubblico, ma puoi modificarne le impostazioni. Come? In questa guida ti spieghiamo come rendere privato il tuo account su Instagram e cosa comporta.

Cos’è l’account privato di Instagram?

Un tradizionale account di Instagram rende visibili a tutti gli utenti foto e video da te caricati: chiunque, digitando il tuo nome nella barra di ricerca, può arrivare sulla tua pagina e commentare i contenuti da te pubblicati pur non essendo tra i tuoi followers. Allo stesso modo, può inviarti dei messaggi privati ai quali tu potrai liberamente decidere di rispondere o meno.

Un account privato, invece, prevede una serie di limitazioni per salvaguardare la tua privacy. A poter interagire con te sono unicamente i tuoi followers: le persone che non conosci che abbiano intenzione di visionare i tuoi contenuti, una volta arrivati sul tuo profilo dovranno inviarti una richiesta di “Segui”. Sarai tu a decidere se accettare o meno, dando loro la possibilità di entrare a far parte della tua cerchia di contatti. In nessun modo, inoltre, potranno inviarti dei messaggi privati.

Per quanto riguarda le persone che deciderai di ammettere tra i tuoi followers ma non deciderai di seguire a tua volta, potranno inviarti dei messaggi privati che riceverai però in una casella di posta secondaria, tra le Richieste di messaggi. Sarai tu a decidere se accettare o meno le comunicazioni a te rivolte.

Come si fa a mettere l’account privato su Instagram

Il profilo privato su Instagram è un’opzione disponibile soltanto per chi ha un profilo personale: se hai un profilo aziendale, quindi, non potrai usufruire di questa possibilità. Detto ciò, la procedura per modificare la privacy del tuo account Instagram è piuttosto semplice: vediamo nei dettagli come procedere da smartphone, usando l’app, oppure da PC.

Come mettere l’account privato su Instagram da smartphone

Passare da un profilo pubblico ad uno privato su Instagram è un’impresa che potrai eseguire in poche e semplicissime mosse. Tutto ciò di cui avrai bisogno sono uno smartphone, una connessione ad Internet e pochi minuti per eseguire l’operazione. Dopo aver aperto l’app ufficiale ed essere arrivato sulla tua pagina personale dovrai, in ordine:

Cliccare sui tre trattini in alto a destra

Nella schermata che ti si aprirà selezionare la voce Impostazioni, in basso

Andare su Privacy

Alla voce Privacy dell’account spostare la levetta verso destra

Instagram ti avvertirà con un messaggio dell’avvenuto passaggio alla modalità privata, avvisandoti che solo i tuoi followers potranno visionare i tuoi contenuti. Qualora tu voglia tornare nuovamente ad avere un account pubblico, non ti resta da fare altro che tornare sulla pagina relativa alla Privacy e spostare la levetta verso sinistra.

Come mettere l’account privato su Instagram da PC

Puoi utilizzare Instagram anche da PC collegandoti al sito ufficiale dell’applicazione dal tuo browser, che si tratti di Chrome, Mozilla o altro. Una volta digitato l’indirizzo, per rendere il tuo profilo privato dovrai:

eseguire l’accesso al tuo account personale

cliccare sull’icona in alto a destra con la tua foto profilo

cliccare sul bottone Modifica il profilo che si trova accanto al tuo nome utente

selezionare dalla barra laterale di sinistra la voce Privacy e sicurezza

apporre il segno di spunta sulla casella relativa alla voce Account privato.

Qualora dopo un periodo di privacy assoluta tu senta il bisogno di tornare ad un profilo pubblico, tutto quello che devi fare è togliere la spunta dalla voce Account privato. A questo punto, i tuoi post saranno di nuovo accessibili a tutti, followers e non.