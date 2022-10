Four More Shots Please!, esce la terza stagione

Quattro amiche che parlano senza peli sulla lingua di relazioni, sesso, amore e vita quotidiana a Mumbai. La tentazione di definirla una serie alla Sex and the City in versione indiana c’è, ma in realtà Four More Shots Please! ha una sua identità da difendere.

La serie nominata agli Emmy – prodotta da Pritish Nandy Communications, diretta da Joyeeta Patpatia e scritta da Devika Bhagat e Ishita Moitra – è composta da due capitoli già disponibili su Prime Video, dove a breve uscirà anche la terza stagione.

Di cosa parla Four More Shots Please!

La serie Four More Shots Please! racconta le vicende di quattro donne sfrontate e disinibite che vivono nella cosmopolita Mumbai, in India. Le quattro amiche protagoniste della trama sono accomunate dal fatto di essere degli spiriti liberi: indipendenti e legate da un sincero rapporto di affetto reciproco, nel corso della serie condividono avventure sentimentali e di vita, non sempre a lieto fine.

Annunciando il ritorno di queste quattro «dive impertinenti» per una terza stagione di Four More Shots Please! piena di energia e novità, Aparna Purohit, Head of India Originals di Prime Video India, ha dichiarato che la serie ha ricevuto grandi apprezzamenti dal pubblico «non solo in India ma in tutto il mondo, per il suo ritratto delle donne indiane contemporanee che sono ambiziose, senza paura e indipendenti. È una celebrazione della sorellanza».

Cosa succede nella terza stagione

La trama della terza stagione ricomincerà esattamente dove si era interrotta con il finale della seconda, senza salti temporali. Il produttore Pritish Nandy ha dichiarato in una nota stampa che nella terza stagione ci saranno più dramma e una storia «su più ampia scala». L’amicizia che lega le protagoniste, inoltre, diventerà più salda e profonda. «Non c’è davvero nessun altro show che celebri le amicizie femminili come Four More Shots Please! e spero che i fan crescano sostanzialmente con questa nuova stagione», ha aggiunto Nandy.

Una sorpresa della terza stagione riguarda le location: i nuovi episodi infatti porteranno i personaggi e gli spettatori, oltre che a Mumbai, anche in Italia e nel Punjab, regione che si trova a cavallo della frontiera tra India e Pakistan.

Il cast di Four More Shots Please!

Il cast include Sayani Gupta, Kirti Kulhari, Maanvi Gagroo e Bani J nei ruoli delle quattro protagoniste. La terza stagione vedrà anche alcune new entry: oltre a Prateik Babbar, Neil Bhooplam, Amrita Puri, Simone Singh e Samir Kochhar, nomi e volti già noti agli spettatori delle prime due stagioni, ci saranno infatti Jim Sarbh, Rohan Mehra, Shilpa Shukla e Sushant Singh.

Quando esce Four More Shots Please! 3

La terza stagione di Four More Shots Please! Arriva su Prime Video il 21 ottobre 2022.

