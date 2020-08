Friends, reunion nuovamente rimandata: ecco quando uscirà

L’ultima puntata di Friends va in onda negli Stati Uniti il 6 maggio 2004, chiudendo così una vera e propria era: parliamo della serie tv americana più famosa di sempre, amata e seguita da milioni di persone nel mondo. Basti pensare che l’ultimo episodio è stato visto da più di 52 milioni di spettatori solo negli USA.

La serie tv andò in onda per circa 10 anni e conquistò anche il pubblico italiano. Raccontava le vicende di 6 amici e vicini di casa di Manhattan. La notizia della reunion del cast ha quindi provocato enorme entusiasmo tra i fan, che non vedono l’ora di vedere i loro personaggi chiacchierare e ridere come ai vecchi tempi. Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19 che negli Stati Uniti sta destando enorme preoccupazione, le riprese sono state ulteriormente rimandate a data da destinarsi. La puntata speciale verrà trasmessa dalla piattaforma di streaming americana HBO Max, ma sicuramente arriverà anche in Italia.

Friends: perché le riprese sono state rimandate?

I numeri legati al Coronavirus in America rimangono preoccupanti. Per tale motivo, la piattaforma di video streaming HBO Max ha deciso di rimandare le riprese della reunion di Friends. Inizialmente dovevano essere girate a fine marzo nel Teatro 24 della Warner Bros, storico set della serie tv.

Tuttavia, l’improvvisa esplosione della pandemia aveva causato il primo stop, seguito poi dall’isolamento domestico che ha costretto a casa milioni di persone nel mondo. David Schwimmer, che nella serie interpreta Ross, aveva rivelato durante un’intervista che le riprese erano state posticipate ad agosto 2020. Purtroppo, la situazione ancora grave in cui versano gli Stati Uniti ha convinto la HBO Max a rimandare le riprese fino a data da destinarsi. Secondo diverse fonti, non saranno girate prima dell’autunno.

Il ritorno di Friends: una puntata speciale per i fan

Non si tratterà di una nuova stagione, né di un episodio esclusivo, ma di un vero e proprio speciale di circa due ore dove gli attori si racconteranno al pubblico, che sarà presente anche dal vivo oltre che collegato in streaming, ricordando anche gli anni trascorsi dietro la cinepresa. Potremo quindi rivedere il cast di attori al completo: Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey) e Lisa Kudrow (Phoebe), insieme a loro gli ideatori David Crane e Marta Kauffman. Niente copione quindi, ma tante chiacchiere e ricordi che intratterranno i fan riportandoli, almeno col pensiero, agli anni Novanta.

Purtroppo dovremo aspettare, ma guardando sempre il bicchiere mezzo pieno, proprio come Jennifer Aniston che ha speso alcune parole positive durante un’intervista: “Questa situazione ci dà più tempo per renderla ancora più emozionante e divertente di quanto sarebbe stata. Perciò io scelgo di guardare al bicchiere mezzo pieno del fatto che è stata posticipata. Tanto non andiamo da nessuna parte. Non riuscirete a disfarvi di Friends, mi dispiace. Avrete a che fare con noi per tutta la vita, ragazzi.”

Guardare Friends su Netflix

In Italia attualmente è possibile guardare Friends su Netflix, la piattaforma aveva acquistato i diritti fino al 2019 in modo che poi l’esclusiva passasse proprio a HBO Max, ma a causa della pandemia l’accordo dovrebbe essere saltato. Quindi chi ancora non ha avuto modo di vedere la serie tv cult degli anni Novanta ha ancora tempo: basta connettersi a Netflix e digitare il titolo nella apposita barra di ricerca. Si verrà subito catapultati a New York in un mondo fatto di chiacchiere, risate sul famoso divano di Central Perk o nella casa dei protagonisti.