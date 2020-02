Galaxy A31, lo smartphone lowcost avrà una super batteria

17 Febbraio 2020 - La batteria del Galaxy A31, il nuovo smartphone economico di Samsung del quale non è ancora nota la data di uscita sul mercato, potrebbe durare addirittura due giorni con un utilizzo leggero o persino medio del device. Ne è convinto il sito SamMobile, che è venuto in possesso della foto di una batteria di Galaxy A31.

La foto, proveniente a sua volta dal sito di SafetyKorea, raffigura una batteria ufficiale Samsung prodotta a fine novembre, a ioni di litio e con una capacità di 4.860 mAh. Naturalmente non è certo che Samsung integrerà effettivamente questo tipo di batteria sul modello A31: la versione di produzione potrebbe avere specifiche diverse. Quello che è certo, invece, è che Samsung sta alzando il taglio medio delle batterie presenti nei suoi dispositivi, come conferma l’accumulatore da 4.000 mAh del nuovissimo Galaxy S20 o da 5.000 mAh del Galaxy S20 Ultra. Il futuro Galaxy A41, che punterà maggiormente su dimensioni contenute e leggerezza, monterà invece una batteria da 3.500 mAh. Che non sono comunque pochi.

Galaxy A31: due giorni di batteria?

La stima sulla possibile durata della batteria del Galaxy A31 è conseguente alle specifiche tecniche di questo smartphone, già in vendita in India: fotocamera principale da 48 MP, affiancata da una macro da 5 MP, fotocamera frontale da 16 MP, 64 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 512 GB, SoC Exynos 7 Octa 7904 Octa Core e 4 GB di RAM, display da 6,4 pollici Super AMOLED con risoluzione di 1.560×720 pixel (cioè 268 DPI). Con queste caratteristiche e una batteria da quasi 5.000 mAh un device arriva tranquillamente fino a sera anche in caso di utilizzo intenso. Se usato in modo più moderato, invece, ha buone speranze di spegnersi al secondo giorno.

Galaxy A31: quando arriva e quanto costa

Il Galaxy A31 è già in produzione e in prevendita in India su canali non ufficiali, con le caratteristiche tecniche appena descritte e un “Expected Price” di circa 200 euro. È quasi certo che Samsung lo porterà anche in Europa, ma non siamo sicuri al 100% che la versione europea sia identica a quella indiana né al momento si può dire quando lo vedremo nel vecchio continente. Il recente lancio del Galaxy A51 anche in Europa (che, giusto per ricordarlo, ha una bella batteria da 4.000 mAh), potrebbe portare al rinvio di qualche mese dell’annuncio relativo all’A31. Altrimenti le vendite dell’A51, che costa 379 euro, potrebbero essere cannibalizzate dal dispositivo più economico.