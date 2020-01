Galaxy A51 in vendita anche in Italia: caratteristiche e prezzo

17 Gennaio 2020 - Il 2020 sarà un anno molto interessante per il mercato dei dispositivi mobili. Uno dei primi smartphone a debuttare è il Galaxy A51 annunciato da Samsung agli inizi di gennaio e in procinto di fare il suo debutto ufficiale. Lo smartphone si prepara ad esordire anche in Europa ed è atteso in Italia a febbraio.

Il dispositivo è pensato per la fascia media ma ha alcune specifiche paragonabili ai top di gamma. Innanzitutto, ha un design elegante e pulito, caratterizzato da un ampio display e un comparto fotografico di tutto rispetto: 4 fotocamere posteriori permettono di ottenere immagini di alta qualità. Non solo: anche la batteria è tra le migliori. Il dispositivo ha debuttato, insieme al Galaxy A71 durante il CES 2020, la fiera più importante al Mondo dedicata al mondo della tecnologia. L’attesa è quasi finita: ecco le caratteristiche e prezzo del Galaxy A51, il nuovo smartphone lowcost di Samsung

Samsung Galaxy A51: quali saranno le sue caratteristiche?

Il Galaxy A51 arriva dopo il successo del Galaxy A50 e proprio come il suo predecessore si prepara a diventare uno dei dispositivi più importanti della fascia media. Ma per farlo deve superare le aspettative, naturalmente mantenendo l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tra le caratteristiche più importanti di questo modello spicca il display Infinity-O da 6,5 pollici, che è lo stesso del Galaxy Note 10 Lite. Si tratta di uno schermo molto ampio, che riduce al minimo gli ingombri dati da altri elementi: per esempio la camera frontale è quasi invisibile, posizionata in alto al centro in corrispondenza del foro. Il comparto fotografico è composto da quattro fotocamere posteriori: quella principale è da 48 Megapixel, ultrawide da 12MP con angolo di 123 gradi, teleobiettivo di 12 MP e il sensore di profondità da 5MP per l’effetto bokeh. La fotocamera anteriore invece è da 32 MP. La batteria supporta la carica rapida a 15W e ha una potenza di 4000 mAh, mentre il sistema operativo supportato sarà Android 10. Infine, lo storage potrà essere di 64GB o 128 GB e avrà uno slot per le microSD che supporta schede da 512 GB.

Samsung Galaxy A51: disponibilità e prezzo

Il nuovo smartphone verrà lanciato anche in molti Paesi Europei, Italia inclusa. Il cellulare avrà un prezzo differente nei vari mercati. Per esempio, in Germania la versione base (da 64 GB) costerà intorno ai 350€. In Francia il prezzo parte dai 370€ per il modello da 64 GB di memoria interna, che potrebbe aumentare fino a 410€ se si sceglie la versione da 128GB.

Anche l’Italia si prepara ad accogliere il nuovo telefono che uscirà a febbraio. Sul sito ufficiale di Samsung la versione da 128 GB è proposta a 379€ ed è disponibile in tre colori: bianco, nero e crush blue.