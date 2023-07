Galaxy A04s, questo è lo smartphone lowcost che devi comprare ora: costa pochissimo

Fonte foto: Samsung

Quando si pensa a uno smartphone lowcost da acquistare, Samsung non è di certo il primo brand che viene in mente. Non sapendo, però, che il colosso sudcoreano in questi anni ha lanciato anche tantissimi telefoni economici con caratteristiche molto valide. Un esempio è il Galaxy A04s, smartphone presente sul mercato da pochissimi mesi e che oggi troviamo anche in offerta con uno sconto speciale del 35% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre fino a raggiungere una cifra vicino ai 115€. Con questa somma oramai è diventato quasi impossibile acquistare un telefono decente, ma grazie a Samsung si riesce a mettere mano su un dispositivo molto interessante.

Sicuramente non assicura le stesse prestazioni di un medio di gamma, ma non vi deluderà grazie a uno schermo molto grande e con ottimi colori, a un processore che assicura buone prestazioni e infine a una fotocamera da 50MP che non troviamo nemmeno su dispositivi che costano 100-150 euro in più. Insomma, uno smartphone che si candida a essere uno dei migliori nella sua fascia di prezzo e che non deluderà: d’altronde avete la sicurezza di un brand come Samsung che oramai è un punto di riferimento per l’intero settore.

Galaxy A04s: scheda tecnica

Difficile chiedere di più a un dispositivo che costa meno di 120€. Il Galaxy A04s ha una scheda tecnica molto equilibrata pensata per offrire le migliori prestazioni possibili in ogni situazione. Per capirlo basta vedere le componenti scelte da Samsung.

Lo schermo è come sempre uno dei punti di forza degli smartphone della gamma Galaxy A. Su questo modello troviamo un display Infinity-V da 6,5" con risoluzione elevata e colori sempre nitidi. Una visione cinematografica in ogni momento e con ogni contenuto. Sotto la scocca trova posto il processore octa-core Exynos 850 prodotto da Samsung che vi assicura ottime prestazioni con qualsiasi app. A supporto 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile con una microSD fino a 1TB.

Il comparto fotografico è molto interessante soprattutto per il livello generale dello smartphone. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera di profondità da 2MP e sensore macro sempre da 2MP. Obiettivi molto differenti tra di loro che ti permettono di dare libero sfogo alla tua creatività. C’è anche una fotocamera frontale da 5MP per i selfie.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh, diventato oramai uno standard su questi dispositivi che devono durare tutto il giorno. Il lettore per le impronte digitali è montato lateralmente e permette di sbloccare lo smartphone in pochissimi secondi.

Galaxy A04s: offerta, prezzo, sconto Amazon

Trovare uno smartphone con queste caratteristiche a un prezzo veramente mini non è una cosa di tutti i giorni. Oggi il Galaxy A04s è disponibile a un prezzo di 116,69€, con uno sconto di ben il 35%. Per il telefono si tratta del punto più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori promo di tutto il web. Acquistandolo oggi si fa un super affare. Inoltre, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out e che è disponibile per tutti gli iscritti ad Amazon Prime. La spedizione viene effettuata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore.

