Galaxy A03s, lo smartphone low cost in offerta su Amazon a prezzo mai visto

Da molti è considerato tra i migliori smartphone sotto i 150 euro. Un dispositivo low cost estremamente affidabile e semplice da utilizzare, con una batteria generosissima capace di garantire un’autonomia che va ben oltre la giornata d’utilizzo. Insomma, il Samsung Galaxy A03S è tra i telefonini economici più apprezzati oggi disponibili. Ancor di più con il prezzo sotto i 120 euro, frutto dell’offerta top di oggi su Amazon.

Il dispositivo della casa coreana, tra i telefonini economici più interessanti dell’ultimo periodo, coniuga una scheda tecnica di tutto rispetto (per il prezzo di listino) e un pacchetto software rodato e dal supporto esteso. Insomma, l’ideale per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost che gli consenta di navigare online, messaggiare e controllare i social senza grossi patemi d’animo. Insomma, il Galaxy A03S a meno di 120 euro è tra le opzioni da tenere in assoluta considerazione se si cerca un telefonino economico.

Per restare sempre aggiornato su tutte le offerte Amazon su prodotti hi-tech (come smartphone, smart TV, smartwatch, robot aspirapolvere e molto altro ancora) iscriviti al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverai notifiche sulle offerte top e i migliori sconti hi-tech presenti su Amazon.

Galaxy A03s, caratteristiche e scheda tecnica

Il Galaxy A03S è uno smartphone di fascia medio-bassa caratterizzato da un buon rapporto qualità/prezzo, che ha nella batteria più che generosa il suo punto di forza. Dentro la scocca in plastica trova spazio una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia di gran lunga superiore a una giornata di utilizzo.

A questo si unisce una scheda tecnica che, a fronte del prezzo inferiore ai 100 euro, è di tutto rispetto. Sotto il display LCD-IPS da 6,5 pollici (risoluzione HD+, 1600×720 pixel e densità di 270 PPI) troviamo un SoC octa-core coadiuvato da 3 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di spazio d’archiviazione espandibili con scheda microSD (fino a 1 terabyte). Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da tre sensori (principale da 13 megapixel con apertura f/2.2; sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4 e sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4) capace di regalare ottimi scatti in condizioni di buona e ottima luminosità. In condizioni di scarsa luminosità – al buio o con sole coperto – le foto risultano invece un po’ sgranate.

A gestire il tutto troviamo Android 11 con interfaccia utente personalizzata Samsung. Un sistema operativo solido e rodato, dunque, che permetterà di sfruttare al meglio le componenti hardware del telefono e consentirà di installare e far girare senza troppi problemi le app più utilizzate dagli utenti Android (social network, posta elettronica, internet e messaggistica istantanea).

Galaxy A03s in offerta oggi su Amazon: sconto e prezzo

Come detto, il Galaxy A03S è già oggi uno degli smartphone più apprezzati sotto i 150 euro. Grazie allo sconto del 38% sul prezzo di listino proposto oggi da Amazon, lo smartphone low cost coreano diventa ancora più appetibile: può infatti essere acquistato ad appena 98,34 euro, con un risparmio di 61,56 euro sul listino. Insomma, uno sconto top per uno smartphone che potrebbe tornare utile (visto il prezzo e la scheda tecnica) a moltissime persone.

Samsung Galaxy A03S, disply HD+ da 6,5 pollici, 3 GB RAM, 32 GB memoria