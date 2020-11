Galaxy A12, lo smartphone lowcost 5G di Samsung con 4 fotocamere

Galaxy A12 sarà il nuovo smartphone di Samsung dotato di tecnologia 5G e ben 4 fotocamere. A confermarlo sono le prime immagini dei render trapelate nella rete, attraverso le quali è stato possibile dedurre alcune importanti informazioni sulla dotazione di quello che rientrerà a tutti gli effetti tra i low cost dell’azienda.

A far traperlare in rete i render di quello che sarà Galaxy A12 5G è stato il sito web SlashLeaks; a prima vista appaiono evidenti alcune similarità del punto di vista del design con uno dei modelli lanciato recentemente sul mercato dalla casa sudcoreana, ovvero Galaxy A42 5G il cui debutto è avvenuto solo lo scorso settembre. Un’altra somiglianza, in particolare rispetto alla parte posteriore, è quella con ciò che sarà il Galaxy M12. Le immagini condivise su Twitter dall’esperto di rumors del settore telefonia che si cela dietro l’account twitter OnLeaks, Steve Hemmerstoffer, mostrerebbero infatti una struttura simile, senza però la doppia tonalità che dovrebbe caratterizzare il futuro M12.

Samsung Galaxy A12, le caratteristiche finora note

La prima importante caratteristica, però, non arriva dalla rete ma da insistenti voci di corridoio che vorrebbero ben due versioni differenti per il Samsung Galaxy A12. A fare la differenza sarebbe la tecnologia: una variante sarebbe infatti in grado di supportare il 5G, mentre l’altra si fermerebbe al 4G.

Come già anticipato, il modello più avanzato, potrebbe invece contare non solo su una connettività più veloce ma anche di un gruppo di fotocamere ben nutrito, in particolare per un telefono dal prezzo contenuto. Oltre alla camera frontale, incastonata nel display con un notch a goccia, il modello disporrebbe di un modulo posteriore da quattro lenti corredato di flash a LED.

Non mancano poi altre utili feature, come una memoria interna da 32GB o 64GB, la presenza di una porta USB di tipo C e l’alloggiamento per il mini jack da 3.5 mm dedicato alle cuffie cablate; sul fondo, poi, è possibile notare una piccola griglia che cela l’altoparlante integrato. Ultimo ma non meno importante il sensore per l’impronta digitale, disponibile sulla cornice laterale dello smartphone Samsung Galaxy A12 5G.

Galaxy A12 4G, cosa si sa sul fratello minore

Se sul Galaxy A12 5G si sa ancora veramente poco, a parte qualche dettaglio, qualche informazione in più sul suo fratello più piccolo sarebbe già stata confermata attraverso alcune fonti valide. Il modello in questione è già apparso sul sito russo di Samsung, con il codice SM-A125F.

Tra le caratteristiche riportate sul sito di benchmark Geekbench, solo la scorsa settimana, vi sarebbero il sistema operativo Android 10 con 3GB di RAM, a cui si aggiungerebbe un un SoC MediaTek Helio P35 e una memoria interna disponibile in due tagli: 32GB e 64GB. A completare la panoramica c’è il display, con pannello LCD come per la versione precedente Galaxy A11 e un gruppo di tre lenti sul lato posteriore.