Samsung Galaxy M12 sarà un low cost con 4 fotocamere e mega batteria

Con il nuovo smartphone low cost, denominato Galaxy M12, Samsung pone l’accento su due dei fattori che spesso mettono in crisi coloro che puntano a questa fascia di telefonini. A fare la differenza saranno infatti ben quattro fotocamere e una mega batteria, con una capacità tale da far impallidire i device appartenenti alle fasce più alte.

La notizia con le principali caratteristiche di quello che sarà il Samsung Galaxy M12 arriva dalla rete, attraverso un post apparso sul profilo Twitter del noto tipster Ishan Agarwal. La lista completa delle specifiche tecniche è poi apparsa sul sito 91mobiles, consentendo di dare un’occhiata più approfondita al nuovo modello identificato attraverso il codice SM-M127. L’informazione introduce anche la possibilità di veder comparire sul mercato, proprio insieme al Galaxy M12, anche la variante SM-F127. Le voci in merito sono però contrastanti: se per alcuni si potrebbe trattare di un semplice rebranding, altri sostengono che possa trattarsi di un telefonino a se stante.

Samsung Galaxy M12, caratteristiche tecniche

Le informazioni di Agarwal parlano di un device con display LCD da 6.5 pollici, caratterizzato da risoluzione HD+ e un alloggiamento Infinity-V per la fotocamera. All’interno, invece, a fare la differenza è il processore Exynos 850 supportato da una RAM LPPDR4 disponibile nei tagli da 3GB, 4GB e 6GB.

Anche lo spazio di archiviazione eMMC 5.1 dovrebbe essere disponibile in diverse versioni, ovvero da 32GB, 64GB e 128GB, espandibile attraverso l’utilizzo di una microSD nello slot dedicato. Come anticipato, è però la batteria a far parlare di sé: infatti, con ben 6000 mAh di capacità (poco meno dei 7.000 del fratello Galaxy M51, in foto di apertura) si attesterebbe tra quelle più capienti sul mercato, ovviamente se l’indiscrezione verrà confermata dai fatti.

Samsung Galaxy M12, quattro fotocamere per il lowcost sudcoreano

Dovrebbe essere, insieme alla batteria, l’altro fiore all’occhiello di questo smartphone di fascia economica: stiamo parlando della fotocamera che, per l’occasione, si fa in quattro per un’esperienza fotografica di livello superiore rispetto ai suoi competitor. Sul retro del Galaxy M12 potrebbe spuntare un modulo quad-cam, con sensore primario da ben 48 megapixel.

Alla lente principale, si aggiungono poi quella ultra grandangolare da 5M, un sensore di profondità da 2MP e una macro da 2MP. Anche la fotocamera frontale, dedicata ai selfie così come alle videochiamate, è comunque di tutto rispetto, vista la lente con sensore da 8MP.

Samsung Galaxy M12, altre caratteristiche

Nessuna informazione è trapelata sul lettore di impronte digitali, il quale potrebbe dunque trovarsi sia sul retro del Samsung Galaxy M12 che sul laterale della scocca. Certo è, sempre sulla carta, il sistema operativo che andrà a governare il dispositivo: si tratta di Android, nella versione 11.

Samsung Galaxy M12, prezzo e data di lancio

Le informazioni riportate da Agarwal non fanno purtroppo riferimento a una data di lancio specifica per il nuovo smartphone di casa Samsung. Per il prezzo, poi, l’unico riferimento è una stima da parte di 91mobiles; il sito parla di 10,499 rupie, ovvero poco meno di 120 euro per la versione dedicata al mercato indiano.

In ogni caso, la comparsa di Galaxy M12 su Google Play Console (il pannello di controllo per gli sviluppatori di app Android, dove possono inserire i modelli di smartphone compatibili con le loro app), insieme al modello SM-F127, fa supporre che il debutto ufficiale potrebbe tutto sommato non essere poi così lontano.